Кілька хвилин і готово. Як без світла зберегти температуру в холодильнику (відео)

Українка в мережі поділилась дієвим способом, як зберігати холод у холодильнику під час відключень. Цей лайфхак вбереже продукти від швидкого псування.

Відповідне відео жінка опублікувала в Тік Ток. За її словами, таким способом вона користується вже не вперше.

Для того, аби температура в холодильнику не підвищувалась треба використовувати акумулятори холоду або пляшки з водою. Їх ще до відключень слід наповнити водою та покласти у морозилку. Після повного замерзання під час відключень пляшки та акумулятори треба класти на полиці в холодильнику.

Краще для однієї полиці використовувати десь 1 л і більше пляшку. Завдяки тому що лід віддаватиме холод в холодильнику, він його охолоджуватиме. Таким чином температура в середині навіть під час відключень буде більш-менш стабільною. Тому продукти не псуватимуться так швидко.

Окрім того, пляшки з замороженою водою чи акумулятори можна залишати й в морозилці, вони і там допомагатимуть тримати мінусову температуру, запобігаючи швидкому розмерзанню продуктів.

