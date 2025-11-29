Овочі й фрукти в Україні достигатимуть не як раніше: експерт пояснив, куди змістяться терміни

Виробники змушені пристосовуватися до вирощування овочів у нових умовах

За роки повномасштабної війни плодово-овочеве виробництво з тимчасово окупованих та небезпечних регіонів частково перемістилось до центральної та західної України. Однак відмінності клімату створюють додаткові ризики.

Що треба знати:

Війна міняє географію вирощування овочів та фруктів в Україні

Зараз великі обсяги продукції вирощують у західних областях

Через різницю у кліматі змінюються й терміни дозрівання

Про це "Телеграфу" розповів Олександр Хорев – експерт аграрного ринку, координатор проєкту EastFruit Weekly Ukraine: В Україні можуть почати вирощувати банани, а от з цибулею є проблеми

За словами експерта, зараз в західній частині України вирощують великі обсяги овочів, особливо огірків і томатів. Проте там інші кліматичні умови: температура повітря, кількість сонячних днів, вологість.

Та в захищеному ґрунті, в плівкових теплицях та тепличних комплексах, виробництво може працювати по всій Україні. Звісно, будуть різні строки дозрівання продукції у порівнянні зі Сходом і Півднем, – пояснив Олександр Хорев

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда" Сергій Рибалко розповів "Телеграфу", що головна причина подорожчання овочів та коренеплодів взимку – витрати на зберігання. Фермер дав прогноз, скільки коштуватиме картопля до весни. Тим, хто має можливості зберігання, краще зробити запаси.