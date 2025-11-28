Найпроблемніший овоч: чому вже навесні його може просто не залишитися

Виробники очікувано намагаються позбутися такого товару якнайшвидше

Найпроблемнішим овочом зараз сміливо можна назвати цибулю. Цю культуру вже третій сезон поспіль саджають у великих обсягах, що призвело до надвиробництва і значного спаду цін.

Що потрібно знати:

Виробництво цибулі змістилося з південних регіонів на захід, північ і центр

Осінні перепади температур та надлишок вологи погіршують якість урожаю

Через ризик псування виробники прагнуть якнайшвидше реалізувати продукцію, що призводить до падіння цін на ринку

Про це "Телеграфу" розповів Олександр Хорев – експерт аграрного ринку, координатор проекту EastFruit Weekly Ukraine у матеріалі: "В Україні можуть почати вирощувати банани, а ось із цибулею є проблеми".

Раніше цибуля ріпчаста вирощувалась переважно на Півдні. Збір врожаю припадав на серпень, коли різниця між денною і нічною температурою невелика й овоч на полях був у сухому вигляді. Завдяки цьому у сховищах добре зберігався до квітня-травня наступного року пояснив співрозмовник.

А зараз, за його словами, виробництво зміщене на захід, північ і в центр, де збирання цибулі не припинялося у жовтні. Тобто, це саме той період, коли є великий перепад температур і надлишок вологи в ґрунті, який може зробити цибулю непридатною для тривалого зберігання.

Хорев додав, що виробники очікувано намагаються позбутися якнайшвидше такого товару. Це спричиняє зниження ціни.

А постачати цибулю на ринок аж до весни зможуть лише ті, хто подбав про дотримання технологічних процесів при вирощуванні та забезпечив належне зберігання

Зазначимо, станом на 11 листопада ціни на цибулю в українських супермаркетах були такі:

Ціни на цибулю у різних торгових мережах. Інфографіка "Телеграф"

