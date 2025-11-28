Найпроблемніший овоч: чому вже навесні його може просто не залишитися
Виробники очікувано намагаються позбутися такого товару якнайшвидше
Найпроблемнішим овочом зараз сміливо можна назвати цибулю. Цю культуру вже третій сезон поспіль саджають у великих обсягах, що призвело до надвиробництва і значного спаду цін.
Що потрібно знати:
- Виробництво цибулі змістилося з південних регіонів на захід, північ і центр
- Осінні перепади температур та надлишок вологи погіршують якість урожаю
- Через ризик псування виробники прагнуть якнайшвидше реалізувати продукцію, що призводить до падіння цін на ринку
Про це "Телеграфу" розповів Олександр Хорев – експерт аграрного ринку, координатор проекту EastFruit Weekly Ukraine у матеріалі: "В Україні можуть почати вирощувати банани, а ось із цибулею є проблеми".
Раніше цибуля ріпчаста вирощувалась переважно на Півдні. Збір врожаю припадав на серпень, коли різниця між денною і нічною температурою невелика й овоч на полях був у сухому вигляді. Завдяки цьому у сховищах добре зберігався до квітня-травня наступного року
А зараз, за його словами, виробництво зміщене на захід, північ і в центр, де збирання цибулі не припинялося у жовтні. Тобто, це саме той період, коли є великий перепад температур і надлишок вологи в ґрунті, який може зробити цибулю непридатною для тривалого зберігання.
Хорев додав, що виробники очікувано намагаються позбутися якнайшвидше такого товару. Це спричиняє зниження ціни.
А постачати цибулю на ринок аж до весни зможуть лише ті, хто подбав про дотримання технологічних процесів при вирощуванні та забезпечив належне зберігання
Зазначимо, станом на 11 листопада ціни на цибулю в українських супермаркетах були такі:
