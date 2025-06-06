Виглядають дорого, а коштують копійки: топ-3 авто до 3500 доларів в Україні

Ніхто не здогадається, що це авто таке дешеве

Купити якісне авто за невелику суму можливо. Багато водіїв мріють про машину, яка не виглядатиме як бюджетний варіант, але при цьому коштуватиме недорого — менш як чотири тисячі доларів.

"Телеграф" проаналізував авторинок і дізнався, чи можна в Україні купити автомобілі дешеві за декілька тисяч доларів. За даними AUTO.RIA, на ринку представлені цікаві варіанти, які мають прийнятну ціну та непоганий зовнішній вигляд.

Chery Beat 2012 – 3200 доларів

Китайський кросовер Chery Beat 2012 року коштує 3200 доларів при пробігу 75 тисяч кілометрів. Автомобіль має двигун 1.3 літра, працює на газу та бензині, обладнаний механічною коробкою передач.

Продавець стверджує, що машина в хорошому стані та не потребує вкладень.

Renault Logan 2010 – 2600 доларів

Французький седан Renault Logan 2010 року продається за 2600 доларів з пробігом 305 тисяч кілометрів. Автомобіль оснащений двигуном 1.6 літра, працює на газі та бензині, має передній привід.

До комплектації входять кондиціонер, гідропідсилювач керма, передні електросклопідйомники, ABS та газобалонне обладнання четвертого покоління.

Chevrolet Aveo 2008 – 2450 доларів

Американський седан Chevrolet Aveo 2008 року коштує 2450 доларів і має пробіг 230 тисяч кілометрів. Автомобіль має двигун об’ємом 1.2 літра, обладнаний газобалонним устаткуванням четвертого покоління.

Раніше "Телеграф" писав, що авто за ціною IPhone – реально. Які недорогі машини можна купити в Україні.