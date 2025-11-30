Пам'ятника на могилі немає досі: як виглядає місце поховання Вінстона Черчилля (фото)

Політик помер у 90 років

Сьогодні, 30 листопада, виповнюється 151 рік від дня народження відомого британського політика Вінстона Черчилля. Він був прем’єр-міністром Великої Британії під час Другої світової війни, ставши одним із лідерів антигітлерівської коаліції. Політика не стало у 1965 році у Лондоні.

Що треба знати:

Черчилль служив у британській армії і брав участь у війнах

Він очолював Велику Британію у Другу світову війну

Політик попереджав про загрозу СРСР як держави

Що відомо про Вінстона Черчилля

Майбутній політик народився у 1874 році у Бленемському палаці в Оксфордширі. Його родина була аристократами. Вінстон служив у британській армії і брав участь у англо-суданській війні та Другій бурській війні. Працював військовим кореспондентом.

Черчилль в юності, фото Getty Images

У 1900 році Черчилля обрали депутатом від Консервативної партії. Був президентом Ради з питань торгівлі та міністром внутрішніх справ. У часи Першої світової війни він працював Першим лордом Адміралтейства. Після невдалої військової кампанії Вінстона понизили до посади канцлера герцогства Ланкастерського.

Черчилль у молодості, фото Getty Images

У 30-х роках Черчилль закликав переозброїти Велику Британію, передбачаючи загрозу з нацистської Німеччини. Під час Другої світової війни його призначили Першим лордом Адміралтейства.

Черчилль у часи Другої світової війни, фото Getty Images

У 1940 році Вінстон став прем'єр-міністром Британії, очоливши країну у складний момент. Йому вдалося мобілізувати країну та чинити опір нацистам, об'єднуючи союзників навколо боротьби. Промови Черчилля стали легендарними, тож його вважають одним із найкращих ораторів XX століття.

Черчилль став потужним оратором, фото Getty Images

Черчилль попереджав Європу про створення "залізної завіси" з боку СРСР. Так він закликав європейців до об'єднання. У 1955 році Вінстон пішов із посади прем'єра через проблеми зі здоров'ям, але залишався депутатом. У 1965 році політик помер — у нього стався інсульт.

Могила Вінстона Черчилля

Прощання з державним лідером тривало протягом 3 днів у Вестмінстер-холлі. Панахида відбулась у Соборі Святого Павла. Невдовзі труну з політиком перевезли до містечка Бледон, поблизу Бленемського палацу, де він народився.

Могила Вінстона Черчилля, фото Getty Images

Могила Черчилля покрита кам'яними плитами, на яких написані його особисті дані. Місце поховання оточене ланцюгами. Надгробок політика має скромний вигляд — йому не встановлювали помпезного пам'ятника чи особливого меморіалу.

Могила Вінстона Черчилля, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому приїжджав Вінстон Черчилль під час Другої світової війни до США. Це був не костюм.