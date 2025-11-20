Де є таємна могила Путіна в Україні та чому її охороняють 24/7
Чи пов'язаний майор Степан Путін з сучасною Росією чимось, окрім прізвища?
У Львові влітку 2025 року завершили ексгумацію радянських військових поховань із Пагорба Слави та перенесли їх на спеціально визначену ділянку Голосківського цвинтаря. Серед могил одна викликає особливий резонанс — вона належить радянському майору Степану Путіну.
Місце нового перепоховання тримають у таємниці, а територію взяли під цілодобове відеоспостереження. Причина — не лише суперечливе ставлення до радянської спадщини. Закриту для огляду ділянку зробили для запобігання актам вандалізму та можливим провокаціям.
Історик Іван Сварник уточнює, що Путін не має жодної особливої прив’язки до сучасної РФ, окрім того, що радянська пропаганда вважала цих військових героями. За його словами, Степан Путін — лише супрізвищник президента Росії.
Ба більше — він міг загинути не у боротьбі з німецькими військами, а з українським підпіллям. Гвардії майора Путіна С.К. серед видатних осіб чи героїв СРСР Другої світової війни дослідники не знайшли.
Що відомо про перенесення могил з Пагорба Слави
Навесні 2025 року поховання з Пагорба Слави на Личаківському цвинтарі закрили та почали роботи. Ексгумовано загалом 335 останків, серед яких — 84 з братських могил. Останніми були останки агента НКВС Миколи Кузнєцова. Загалом це був останній військовий цвинтар радянського періоду у Львові.
Раніше "Телеграф" розповідав, що міський голова Львова Андрій Садовий заявляв про готовність міста обміняти радянські останки на українських військовослужбовців, яких утримує Росія. Раніше РФ вже намагалася забрати тіло Кузнєцова: у 2008 році родичка агента подала судовий позов, і лише у 2021 суд зобов’язав Львів передати його останки. Проте місто відмовилося співпрацювати з країною-агресором, а у 2023 році Садовий повідомляв про невдалу спробу викрадення праху.