Чи пов'язаний майор Степан Путін з сучасною Росією чимось, окрім прізвища?

У Львові влітку 2025 року завершили ексгумацію радянських військових поховань із Пагорба Слави та перенесли їх на спеціально визначену ділянку Голосківського цвинтаря. Серед могил одна викликає особливий резонанс — вона належить радянському майору Степану Путіну.

Місце нового перепоховання тримають у таємниці, а територію взяли під цілодобове відеоспостереження. Причина — не лише суперечливе ставлення до радянської спадщини. Закриту для огляду ділянку зробили для запобігання актам вандалізму та можливим провокаціям.

Надгробок Путіна у Львові

Історик Іван Сварник уточнює, що Путін не має жодної особливої прив’язки до сучасної РФ, окрім того, що радянська пропаганда вважала цих військових героями. За його словами, Степан Путін — лише супрізвищник президента Росії.

Ба більше — він міг загинути не у боротьбі з німецькими військами, а з українським підпіллям. Гвардії майора Путіна С.К. серед видатних осіб чи героїв СРСР Другої світової війни дослідники не знайшли.

Що відомо про перенесення могил з Пагорба Слави

Колишні колони Пагорбу Слави, наразі їх немає

Навесні 2025 року поховання з Пагорба Слави на Личаківському цвинтарі закрили та почали роботи. Ексгумовано загалом 335 останків, серед яких — 84 з братських могил. Останніми були останки агента НКВС Миколи Кузнєцова. Загалом це був останній військовий цвинтар радянського періоду у Львові.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міський голова Львова Андрій Садовий заявляв про готовність міста обміняти радянські останки на українських військовослужбовців, яких утримує Росія. Раніше РФ вже намагалася забрати тіло Кузнєцова: у 2008 році родичка агента подала судовий позов, і лише у 2021 суд зобов’язав Львів передати його останки. Проте місто відмовилося співпрацювати з країною-агресором, а у 2023 році Садовий повідомляв про невдалу спробу викрадення праху.