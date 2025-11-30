Укр

Памятника на могиле нет до сих пор: как выглядит место захоронения Уинстона Черчилля (фото)

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
Экс-премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Политик скончался в 90 лет

Сегодня, 30 ноября, исполняется 151 год со дня рождения известного британского политика Уинстона Черчилля. Он был премьер-министром Великобритании во время Второй мировой войны, став одним из лидеров антигитлеровской коалиции. Политика не стало в 1965 году в Лондоне.

Что нужно знать:

  • Черчилль служил в британской армии и участвовал в войнах
  • Он возглавлял Великобританию во Вторую мировую войну
  • Политик предупреждал об угрозе СССР как государства

Что известно о Уинстоне Черчилле

Будущий политик родился в 1874 году в Бленемском дворце в Оксфордшире. Его семья была аристократами. Уинстон служил в британской армии и участвовал в англо-суданской войне и Второй бурской войне. Работал военным корреспондентом.

Черчилль в юности
Черчилль в юности, фото Getty Images

В 1900 году Черчилля избрали депутатом от Консервативной партии. Был президентом Совета по торговле и министром внутренних дел. Во время Первой мировой войны он работал Первым лордом Адмиралтейства. После неудачной военной кампании Уинстона снизили до должности канцлера герцогства Ланкастерского.

Черчилль в молодости
Черчилль в молодости, фото Getty Images

В 30-х годах Черчилль призвал перевооружить Великобританию, предсказав угрозу из нацистской Германии. Во время Второй мировой войны он был назначен Первым лордом Адмиралтейства.

Уинстон Черчилль чем прославился
Черчилль во время Второй мировой войны, фото Getty Images

В 1940 году Уинстон стал премьер-министром Британии, возглавив страну в сложный момент. Ему удалось мобилизовать страну и сопротивляться нацистам, объединяя союзников вокруг борьбы. Речи Черчилля стали легендарными, поэтому его считают одним из лучших ораторов XX века.

Уинстон Черчилль
Черчилль стал мощным оратором, фото Getty Images

Черчилль предупреждал Европу о создании "железного занавеса" со стороны СССР. Так он призвал европейцев к объединению. В 1955 году Уинстон ушел с поста премьера из-за проблем со здоровьем, но оставался депутатом. В 1965 году политик скончался – у него произошел инсульт.

Могила Уинстона Черчилля

Прощание с государственным лидером длилось 3 дня в Вестминстер-холле. Панихида состоялась в Соборе Святого Павла. Вскоре гроб с политиком перевезли в городок Бледон, рядом с Бленемским дворцом, где он родился.

Могила Уинстона Черчилля
Могила Уинстона Черчилля, фото Getty Images

Могила Черчилля покрыта каменными плитами, на которых написаны его личные данные. Место захоронения ограждено цепями. Надгробие политика выглядит скромно — ему не устанавливали помпезного памятника или особого мемориала.

Могила Уинстона Черчилля
Могила Уинстона Черчилля, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем приезжал Уинстон Черчилль во время Второй мировой войны в США. Это был не костюм.

Теги:
#Великобритания #Деятельность #Могила #Уинстон Черчилль