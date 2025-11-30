Памятника на могиле нет до сих пор: как выглядит место захоронения Уинстона Черчилля (фото)

Политик скончался в 90 лет

Сегодня, 30 ноября, исполняется 151 год со дня рождения известного британского политика Уинстона Черчилля. Он был премьер-министром Великобритании во время Второй мировой войны, став одним из лидеров антигитлеровской коалиции. Политика не стало в 1965 году в Лондоне.

Что нужно знать:

Черчилль служил в британской армии и участвовал в войнах

Он возглавлял Великобританию во Вторую мировую войну

Политик предупреждал об угрозе СССР как государства

Что известно о Уинстоне Черчилле

Будущий политик родился в 1874 году в Бленемском дворце в Оксфордшире. Его семья была аристократами. Уинстон служил в британской армии и участвовал в англо-суданской войне и Второй бурской войне. Работал военным корреспондентом.

Черчилль в юности, фото Getty Images

В 1900 году Черчилля избрали депутатом от Консервативной партии. Был президентом Совета по торговле и министром внутренних дел. Во время Первой мировой войны он работал Первым лордом Адмиралтейства. После неудачной военной кампании Уинстона снизили до должности канцлера герцогства Ланкастерского.

Черчилль в молодости, фото Getty Images

В 30-х годах Черчилль призвал перевооружить Великобританию, предсказав угрозу из нацистской Германии. Во время Второй мировой войны он был назначен Первым лордом Адмиралтейства.

Черчилль во время Второй мировой войны, фото Getty Images

В 1940 году Уинстон стал премьер-министром Британии, возглавив страну в сложный момент. Ему удалось мобилизовать страну и сопротивляться нацистам, объединяя союзников вокруг борьбы. Речи Черчилля стали легендарными, поэтому его считают одним из лучших ораторов XX века.

Черчилль стал мощным оратором, фото Getty Images

Черчилль предупреждал Европу о создании "железного занавеса" со стороны СССР. Так он призвал европейцев к объединению. В 1955 году Уинстон ушел с поста премьера из-за проблем со здоровьем, но оставался депутатом. В 1965 году политик скончался – у него произошел инсульт.

Могила Уинстона Черчилля

Прощание с государственным лидером длилось 3 дня в Вестминстер-холле. Панихида состоялась в Соборе Святого Павла. Вскоре гроб с политиком перевезли в городок Бледон, рядом с Бленемским дворцом, где он родился.

Могила Уинстона Черчилля, фото Getty Images

Могила Черчилля покрыта каменными плитами, на которых написаны его личные данные. Место захоронения ограждено цепями. Надгробие политика выглядит скромно — ему не устанавливали помпезного памятника или особого мемориала.

Могила Уинстона Черчилля, фото Getty Images

