Втратите удачу і щастя: що не можна одягати у новорічну ніч 2026

У новорічну ніч оминайте речі чорного кольору

До Нового року залишається все менше днів, тож важливо встигнути підготуватися до свята. Зокрема, має значення, у чому відзначати Новий рік, а також що не варто одягати у цю ніч.

Від вибору одягу у Новий рік залежить, як минуть наступні 12 місяців. Щоб не накликати проблеми, фінансову скруту чи інші неприємності, треба уникати певних кольорів у цей день. "Телеграф" розкаже детальніше, що не варто одягати у новорічну ніч.

Що не можна одягати у Новий рік 2026

2026 — рік Червоного Вогняного Коня, який втілює потужну енергетику та подолання перепон. Тому важливо відповідати естетиці цього знака східного календаря. Так чорний колір — табу у новорічну ніч. Він символізує траур, смуток, біль, випромінює важку енергетику. Такий колір може заблокувати нестримну енергію Коня та привернути негаразди.

Чорна сукня, фото Freepik

У Новий рік 2026 не варто обирати повністю приталений одяг. Рік Коня — це про енергійність і життєдайність, натомість такі речі будуть обмежувати ваші рухи. До того ж вам буде складно пересуватися, якщо плануєте танцювати.

Приталена сукня, фото Freepik

Зношені та старі речі — те, чого варто уникати у новорічну ніч, адже це не привабить нічого нового у ваше життя. Обравши такий одяг, ви можете заблокувати позитивні зміни у вашій рутині.

Уникайте спортивного одягу у Новий рік, бо це буденно і звично. До свята варто підготуватися і обрати щось особливе. Так само не варто зосереджуватися на сірих і приглушених відтінках, оскільки вони не відповідають атмосфері новорічної ночі.

Спортивний одяг, фото Freepik

Також невдалими варіантами на Новий рік 2026 будуть:

відверті речі з глибоким декольте і ультракоротке міні;

громіздкий і надто теплий одяг;

речі, які нагадують про негативні події;

синтетичний та неякісний одяг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що символізує рік Червоного Вогняного Коня 2026. Дізнайтеся, кому може пощастити вже у наступному році.