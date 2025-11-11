Не викидайте бананову шкірку: навіщо "саджати" її в саду і чим вона корисна

Цей харчовий відхід може стати чудовим добривом

Бананова шкірка — звичайний харчовий відхід, який найчастіше летить у відро для сміття. Однак, якщо у вас є сад, дача чи город – не поспішайте викидати шкірку від бананів, адже вона може стати чудовим добривом для рослин та культур.

"Телеграф" розповідає, навіщо "саджати" на городі та в саду бананову шкірку і чим вона корисна.

Бананова шкірка корисна для ґрунту та рослин

Банани часто бувають на столі у багатьох людей, але більшість звикла викидати шкірку від них. А виявилося, що її можна використовувати як добриво для саду та городу, пише Express.

Бананова шкірка багата вітамінами та калієм, які здатні покращити ґрунт у саду або на городі. Удобрювати цим відходом можна як троянди, гортензії, полуницю, так і картоплю, зелень та інші культури.

Шкірки від бананів можна просто прикопати під рослинами в саду, навіть у листопаді, або збирати їх разом з іншими відходами в компостну купу. Це допоможе збагатити ґрунт кальцієм, магнієм, сіркою, фосфатами, калієм та натрієм, які важливі для здорового росту як квітучих, так і плодоносних рослин.

Примітно, що саме бананова шкірка швидше за інші відходи розкладається в компості. Відповідно, це дозволяє додавати важливі поживні речовини в компост набагато швидше.

