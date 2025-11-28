Не пінка для гоління і навіть не шкарпетки: небанальні ідеї подарунків для коханих чоловіків на День святого Миколая

Надихайтеся ідеями та даруйте радість своїм близьким

З наближенням новорічно-різдвяних свят, саме час задуматися про подарунки для своїх коханих. Цього року за новим церковним календарем свято День святого Миколая відзначається 6 грудня. А значить настав час готувати презенти.

"Телеграф" розповідає про небанальні подарунки для коханих чоловіків, якими можна порадувати їх до Дня святого Миколая.

Ідеї подарунків на День святого Миколая

Теплий та затишний подарунок

На початку зими актуальними будуть традиційні теплі та затишні подарунки чоловікам. Можна купити для коханого теплий светр, шарф, набір термобілизни або затишний халат. Це про турботу і домашній затишок, де йому завжди раді і він може розслабитися.

Гаджет або аксесуар для хобі

Презент, який пов’язаний з його захопленнями, буде особливо приємним, оскільки він покаже, що ви уважні до нього та його хобі. Залежно від вподобань, можна подарувати бездротові навушники або портативну колонку, новий контролер або геймерську мишу, фітнес-браслет або класну пляшку для води. Також це може бути електронна чи паперова книга, новий чохол на телефон, підставка для ноутбука чи спортивна сумка для походів у зал.

"Чоловічий" набір

І ні, це не обов’язково банальна пінка для гоління чи упаковка шкарпеток. Йдеться про доглядові засоби. Це практичний подарунок, який більшість чоловіків самі собі зазвичай не купують, але із задоволенням користуються. Це може бути класний парфум, косметичні засоби догляду за шкірою, нова крута бритва або триммер, набір для догляду за бородою/вусами (якщо актуально). Також до цієї категорії можна віднести нове портмоне, шкіряний пасок, запонки та краватки.

Нематеріальний подарунок

Йдеться про подарунки, які приносять яскраві емоції та враження. Це може бути квиток на концерт улюбленого гурту, похід у квест-кімнату, майстер-клас залежно від інтересів коханого. Також можна подарувати сертифікат на масаж, похід у сауну чи спа, абонемент у басейн чи романтичну вечерю удвох у гарному ресторані.

Персоналізований подарунок

В цьому випадку доведеться заморочиться, але емоції вашого обранця точно того варті. Йдеться про подарунки, які зроблені спеціально для нього та мають особливу цінність. Це може бути чашка або футболка з вашою спільною фотографією/написом, який розумієте тільки ви вдвох. Також хорошим подарунком може стати особливе гравіювання на годиннику або брелоку, або шкіряний чохол для документів з його ініціалами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як написати листа на День святого Миколая, щоб точно отримати подарунок. Ідеї, що писати та зразок листа.