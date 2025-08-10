В Україні є таргани розміром з долоню. Де вони можуть завестися і як виглядають

Ентомолог розповів про тарганів в квартирах українців

Чимало людей хоч раз у житті стикалися з тарганами у квартирах чи поїздах, але останнім часом їх ніби стає менше. І тут виникає питання: що ж посприяло зменшенню їх популяції і чи не зникли вони зовсім.

Відповідь "Телеграфу" на це дав ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, ні таргани, ні мурахи не зникли з квартир і будинків повністю.

Ці комахи і досі зустрічаються, але здебільшого в досить старих будинках. Там де є тріщини у стінах, неякісне перекриття чи труби. Наразі є чимало нових будинків, з монолітним каркасом, куди тарганам досить важко потрапити.

"В новому житловому фонді здебільшого для них особливо місця немає. Таргани в старому фонді і в цей час є. Вони себе непогано почувають", — каже Халаїм.

Прусак

Він додає, що тут можна побачити і прусаків, і чорних тарганів. До того ж зараз в Україні є ще й американський тарган, який може сягати розміру долоні. На питання кореспондента, чи чутно, коли такий тарган пересувається по квартирі, ентомолог відповів, що ймовірніше так.

Халаїм додає, що таргани не рідкість в радянських будинках, таких як хрущовки тощо. Особливо це стосується перших поверхів, які досить близько до підвалів. За його словами, це тільки здається, що зараз прусаків стало менше, вони і досі є. Їх не лякають електричні прилади, а навіть навпаки, адже часто вони заводяться у кавомашинах, мікрохвильових печах тощо.

Для довідки

Американський тарган — найбільший вид звичайних тарганів. З усіх поширених видів тарганів він має найбільший розмір тіла. Його життєвий цикл приблизно до 700 днів, один з найдовших у тарганів. Американський тарган має довжину від 4 см і близько 7 мм висоти. Цей тарган червонувато-коричневий та має жовтуватий край на переднеспинці.

Американський тарган

