В Україні живе незвичайний "лев", який полює на комах: що то за рідкісний хижак (фото)

Мурашиний лев звичайний живиться спочатку дрібними комахами, а пізніше — нектаром

На Чернігівщині живе рідкісний мешканець природи — мурашиний лев звичайний. Цей хижак вражає своєю майстерністю полювання та входить до Європейського червоного списку.

Про це повідомляє "Чернігівщина туристична запрошує". Хоч його назва звучить загрозливо, насправді це невелика комаха, а справжніми мисливцями є її личинки.

Личинка мурашиного лева ховається на дні піщаної воронки

Молоді мурахи леви живуть у піщаних ґрунтах і будують в них конусоподібні ямки, що служать пастками для дрібних комах. Личинка ховається на дні воронки, залишаючи на поверхні лише щелепи й очі, і затягує жертву вниз, жбурляючи пісок для прискорення процесу.

Через деякий час личинка мурашиного лева, перебуваючи в коконі, перетворюється на дорослу комаху — мурашиного лева звичайного. Ця істота має довгі прозорі крила, значно довші за тіло, і зовні більше схожа на бабку, ніж на хижака. Дорослі особини вже не полюють, а харчуються нектаром і пилком, стаючи вегетаріанцями.

Зовнішній вигляд дорослого мурашиного лева

Мурашині леви мешкають у сухих піщаних регіонах Європи, але через скорочення чисельності вони внесені до Європейського червоного списку, а в деяких областях України цей вид вважається рідкісним.

