"Краще пляшку 0,5 купити": у мережі обговорюють дорогу новорічну алко-іграшку
Мережа вибухнула хейтом через "винні" аксесуари за 300 гривень
У мережі українських гіпермаркетів з'явилися ялинкові прикраси, які точно не загубляться серед класичних куль і сніжинок — новорічні іграшки у формі келихів вина. Всередині кожної — рідина, схожа на вино, що надає їм максимально реалістичного вигляду. Така оригінальна прикраса коштує від 225 до 299 гривень — і ця ціна стала тригером, який розбурхав коментарі у соцмережах.
Дописом із цими веселими іграшками поділилася користувачка Threads. У коментарях пишуть, що такий товар не вартує стільки грошей.
Одні користувачі зазначають, що ціна занадто висока, а інші жартують про те, що за такі гроші можна придбати справжню пляшку вина. Також коментатори вважають, що за цю вартість іграшка сама повинна прилетіти до них додому.
- "За 300 гривень воно має до мене в Англію саме долетіти"
- "Та ви шо, й**у дали, 300 гривень за іграшку?! Та ну на*уй"
- "Я за 300 грн куплю бокал і пляшечку справжнього вина і проведу незабутній вечір, а не цю мікропародію"
- "За три сотні на ялинку можна цілу пляшку повісити"
Проте знайшлися й ті, хто захейтив негативні коментарі. Один із користувачів вважає, що ті, хто шкодує грошей на ялинкові прикраси, витрачає їх на шкідливі звички.
- "Люди, які так обурені ціною — це, певно, ті, які найбільше грошей і втрачають в смітник або купують сигарети, неякісні напої"
Раніше "Телеграф" розповідав, що українець показав шалену знижку на продукти в супермаркеті. Він набрав товарів на майже 8 тисяч гривень, а заплатив лише 312.