"Краще пляшку 0,5 купити": у мережі обговорюють дорогу новорічну алко-іграшку

Мережа вибухнула хейтом через "винні" аксесуари за 300 гривень

У мережі українських гіпермаркетів з'явилися ялинкові прикраси, які точно не загубляться серед класичних куль і сніжинок — новорічні іграшки у формі келихів вина. Всередині кожної — рідина, схожа на вино, що надає їм максимально реалістичного вигляду. Така оригінальна прикраса коштує від 225 до 299 гривень — і ця ціна стала тригером, який розбурхав коментарі у соцмережах.

Дописом із цими веселими іграшками поділилася користувачка Threads. У коментарях пишуть, що такий товар не вартує стільки грошей.

Алко-іграшки на ялинку

Одні користувачі зазначають, що ціна занадто висока, а інші жартують про те, що за такі гроші можна придбати справжню пляшку вина. Також коментатори вважають, що за цю вартість іграшка сама повинна прилетіти до них додому.

"За 300 гривень воно має до мене в Англію саме долетіти"

"Та ви шо, й**у дали, 300 гривень за іграшку?! Та ну на*уй"

"Я за 300 грн куплю бокал і пляшечку справжнього вина і проведу незабутній вечір, а не цю мікропародію"

"За три сотні на ялинку можна цілу пляшку повісити"

Іграшки на ялинку у формі келихів із вином

Проте знайшлися й ті, хто захейтив негативні коментарі. Один із користувачів вважає, що ті, хто шкодує грошей на ялинкові прикраси, витрачає їх на шкідливі звички.

"Люди, які так обурені ціною — це, певно, ті, які найбільше грошей і втрачають в смітник або купують сигарети, неякісні напої"

