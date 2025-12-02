Колись тут були ліси й озера. Ця локація в Києві змінилася за 20 років, спробуйте впізнати (фото, відео)

Колись це була зелена оаза, сьогодні — щільна забудова

Спробуйте уявити Київ кінця 80-х. Там, де сьогодні височіють десятки будинків, шумлять проспекти та працюють гіпермаркети, були… водойми, густі ліси й тихі луки. Саме так виглядали Позняки до того, як місто почало стрімко розширювати свої межі.

Колись ці землі вражали українців рідкісними видами тварин, птахів та червонокнижними рослинами. Але Київ потребував нового житлового масиву, і вже з 1989 року тут стартувала масштабна забудова. "Джунглі" з бетону й кранів почали рости з шаленою швидкістю, повільно витісняючи природні ландшафти.

Так виглядала околиця Позняків у 2005

Околиця Позняків у 2005 - вже почали розкатувати луки під збудову

У 2005 році на краю тодішнього Києва планували зводити елітні котеджні містечка — територія була дійсно мальовничою. Та поблизу з’явився завод, через що земля втратила привабливість для елітного житла. Натомість було вирішено будувати гіпермаркет "Епіцентр", а згодом тут виросла і частина житлового комплексу "Патріотика".

Місцеві мешканці неодноразово намагалися боротися за зелену зону. У 2005 вони виходили на протести, намагаючись зупинити будівництво "Епіцентру". Архівні кадри тих подій сьогодні виглядають майже символічно — спроба зберегти клаптик природи серед наступу мегаполіса, яка, на жаль, виявилася марною.

Позняки зараз - густонаселений район

ЖК "Патріотика"

Раніше був зовсім інший вид

І тепер, коли ми бачимо сучасні Позняки з висотками, ТРЦ і жвавими вулицями, важко повірити, що ще кілька десятиліть тому на цьому місці шуміли озера, співали птахи та росли ліси. А ви впізнали б цей район, якби побачили його таким, яким він був тоді?

Раніше "Телеграф" розповідав, що активісти продовжують боротьбу з забудовниками в Осокорках — це сусідній житлмасив з Позняками. Тут збереглась особлива водно-болотна система угідь.