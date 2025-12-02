Когда-то здесь были леса и озера. Эта локация в Киеве изменилась за 20 лет, попробуйте узнать (фото, видео)

Когда-то это был зеленый оазис, сегодня — плотная застройка

Попытайтесь представить Киев конца 80-х. Там, где сегодня высятся десятки домов, шумят проспекты и работают гипермаркеты, были… водоемы, густые леса и тихие луга. Именно так выглядели Позняки до того, как город стал стремительно расширять свои границы.

Когда эти земли поражали украинцев редкими видами животных, птиц и краснокнижными растениями. Но Киев нуждался в новом жилом массиве, и уже с 1989 года здесь стартовала масштабная застройка. "Джунгли" из бетона и кранов начали расти с бешеной скоростью, медленно вытесняя природные ландшафты.

Так выглядели окрестности Позняков в 2005 году

Окраина Позняков в 2005 – уже начали раскатывать луга под строительство

В 2005 году на краю тогдашнего Киева планировали возводить элитные коттеджные городки – территория была действительно живописной. Поблизости появился завод, из-за чего земля потеряла привлекательность для элитного жилья. Вместо этого было решено строить гипермаркет "Эпицентр", а впоследствии здесь выросла и часть жилого комплекса "Патриотика".

Местные жители не раз пытались бороться за зеленую зону. В 2005 году они выходили на протесты, пытаясь остановить строительство "Эпицентра". Архивные кадры тех событий сегодня выглядят почти символично — попытка сохранить клочок природы среди наступления мегаполиса, которая, к сожалению, оказалась тщетной.

Позняки сейчас – густонаселенный район

ЖК "Патриотика"

Раньше был совсем другой вид

И теперь, когда мы видим современные Позняки с высотками, ТРЦ и оживленными улицами, трудно поверить, что еще несколько десятилетий назад на этом месте шумели озера, пели птицы и росли леса. А вы бы узнали этот район, если бы увидели его таким, каким он был тогда?

