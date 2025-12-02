Одна з країн світу має аж три столиці. В чому секрет такого рішення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У цій державі проживають десятки мільйонів людей
Всі звикли, що країна має одну столицю — головне місто держави, її політичний, адміністративний та часто культурний центр. Однак є виключення — Південно-Африканська Республіка (ПАР) має аж три столиці.
Що треба знати:
- В ПАР функції столиці розподілені між трьома містами — Преторія, Кейптаун та Блумфонтейн
- Такий устрій є результатом пошуку компромісу між різними етнічними групами, що населяють країну
- При цьому найбільше місто та економічний центр ПАР не є столицею
Про причини виникнення трьох столиць ПАР розповів OBOZ.UA. Кожна з них виконує окремі функції й на думку влади, система трьох столиць забезпечує політичну рівновагу та єдність країни, яка відрізняється різноманіттям культур, релігій та мов. Конституцією країни закріплено 11 офіційних мов.
У Південно-Африканській Республіці проживає понад 59 мільйонів осіб. Близько 80% південноафриканців — народи банту, поділені між різними етнічними групами, які говорять різними африканськими мовами. Решта населення — африканські спільноти європейського, азійського, індійського та змішаного походження.
Щоб збалансувати відносини між різними регіонами та етнічними групами владу у ПАР владу розділили. Це втілилося у виникнення трьох столиць, кожна з яких виконує свою роль.
Три столиці ПАР
Преторія – адміністративна столиця. Саме там працюють президент, урядові установи, міністерства.
Кейптаун — законодавча столиця. В цьому місті розташований парламент, який ухвалює закони та здійснює іншу законодавчу діяльність.
Блумфонтейн — судова столиця. Там працює апеляційний суд, за величиною це сьоме місто у ПАР.
Чому у ПАР виникла необхідність затвердити три столиці
До початку 20 століття на території сучасної ПАР існували різні державні утворення та колонії. У 1910 році різні колонії та бурські республіки об'єдналися в одну країну, сформувавши чотири провінції: Кап, Наталь, Оранжеву Вільну Державу і Трансвааль.
Питання, яке місто стане столицею ПАР, виникло під час створення Союзу Південної Африки. Владу вирішили розділити, адже призначення однієї столиці загрожувало загостренням протистояння колоній і бурів, англійців і африканерів. Тому знайшли компроміс — функції столиці поділили між трьома містами.
При цьому, найбільше місто країни — Йоганнесбург, не отримало столичного статусу. Саме він є головним економічним центром ПАР та "домом" для Конституційного суду країни.
Раніше "Телеграф" розповідав по 10 міст Європи, які вважаються найкращими для життя. В них є ідеальний баланс між економічними можливостями та добробутом.