Одна з країн світу має аж три столиці. В чому секрет такого рішення

У цій державі проживають десятки мільйонів людей

Всі звикли, що країна має одну столицю — головне місто держави, її політичний, адміністративний та часто культурний центр. Однак є виключення — Південно-Африканська Республіка (ПАР) має аж три столиці.

Що треба знати:

В ПАР функції столиці розподілені між трьома містами — Преторія, Кейптаун та Блумфонтейн

Такий устрій є результатом пошуку компромісу між різними етнічними групами, що населяють країну

При цьому найбільше місто та економічний центр ПАР не є столицею

Про причини виникнення трьох столиць ПАР розповів OBOZ.UA. Кожна з них виконує окремі функції й на думку влади, система трьох столиць забезпечує політичну рівновагу та єдність країни, яка відрізняється різноманіттям культур, релігій та мов. Конституцією країни закріплено 11 офіційних мов.

У Південно-Африканській Республіці проживає понад 59 мільйонів осіб. Близько 80% південноафриканців — народи банту, поділені між різними етнічними групами, які говорять різними африканськими мовами. Решта населення — африканські спільноти європейського, азійського, індійського та змішаного походження.

Щоб збалансувати відносини між різними регіонами та етнічними групами владу у ПАР владу розділили. Це втілилося у виникнення трьох столиць, кожна з яких виконує свою роль.

Три столиці ПАР

Преторія – адміністративна столиця. Саме там працюють президент, урядові установи, міністерства.

Преторія

Кейптаун — законодавча столиця. В цьому місті розташований парламент, який ухвалює закони та здійснює іншу законодавчу діяльність.

Кейптаун

Блумфонтейн — судова столиця. Там працює апеляційний суд, за величиною це сьоме місто у ПАР.

Блумфонтейн

Чому у ПАР виникла необхідність затвердити три столиці

До початку 20 століття на території сучасної ПАР існували різні державні утворення та колонії. У 1910 році різні колонії та бурські республіки об'єдналися в одну країну, сформувавши чотири провінції: Кап, Наталь, Оранжеву Вільну Державу і Трансвааль.

Питання, яке місто стане столицею ПАР, виникло під час створення Союзу Південної Африки. Владу вирішили розділити, адже призначення однієї столиці загрожувало загостренням протистояння колоній і бурів, англійців і африканерів. Тому знайшли компроміс — функції столиці поділили між трьома містами.

При цьому, найбільше місто країни — Йоганнесбург, не отримало столичного статусу. Саме він є головним економічним центром ПАР та "домом" для Конституційного суду країни.

