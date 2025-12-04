Не тільки ляльки і конструктори: що подарувати онуку чи онучці на День святого Миколая

Цікаві ідеї подарунків дітям на День святого Миколая

Цього року українці відзначатимуть День святого Миколая за новим церковним календарем – 6 грудня. Саме час підготувати подарунки дітям та онукам, щоб порадувати їх та підняти настрій у святковий день.

"Телеграф" розповідає про ідеї подарунків, які можна зробити онукам — хлопчикам та дівчаткам.

Що подарувати дітям на День святого Миколая

Універсальні подарунки

Якщо у вас двоє онуків різної статі з невеликою різницею у віці, можна розглянути універсальні подарунки, пише сайт Catholic Mom. До таких можна віднести настільні ігри або пазли, які сприяють спільному дозвіллю, наприклад, від простого лото чи доміно для більш маленьких до складних стратегій для школярів.

Хорошим подарунком можуть стати набори для творчості, наприклад, комплекти для малювання, ліплення чи цікаві набори для наукових експериментів. Також як подарунки на Миколая можна вибрати книги за інтересами.

І звичайно ж солодощі. Їх можна зробити доповненням до універсального подарунка або ж основним подарунком.

Подарунки для дівчаток

Традиційним подарунком для дівчаток є ляльки. Якщо ваша онучка відноситься до тих, хто любить такі іграшки, то розгляньте їх в якості подарунка під подушку. А якщо яка-небудь Barbie або LOL Surprise вже є у дівчинки, то можна підібрати девайси до наявних ляльок — будиночки, одяг, аксесуари.

Також гарним подарунком можуть стати набори для рукоділля — бісероплетіння, створення прикрас або аквагрим. А якщо дівчинка любить щось писати, то подаруйте їй прикольний блокнот або планер, набір гарних ручок чи маркерів, олівці та інше.

Подарунки для хлопчиків

Безпрограшним варіантом буде конструктор LEGO або його аналоги, вони розвивають логіку та дрібну моторику рук. Тож такий подарунок буде не лише цікавим, а й корисним для дитини. Якщо онук захоплюється машинками, то подаруйте йому щось із цієї категорії, знову ж таки, залежно від вподобань.

Хорошим подарунком для хлопчиків може стати спортивний інвентар, набори для творчості чи фокусів, якісний одяг чи аксесуари.

