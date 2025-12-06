Экономии никакой? Помогает ли отключение бойлера на ночь сэкономить свет

При постоянных отключениях водонагревателя срок службы может уменьшиться

Многие ошибочно полагают, что отключая бойлер на день или ночь, они могут сэкономить электроэнергию. Но такие регулярные обесточивания наоборот могут навредить водонагревателю.

"Телеграф" расскажет, почему бойлер лучше не выключать на ночь и к чему это может привести. Заметим, что даже почасовые отключения света могут плохо отразиться на технике, но их нельзя проконтролировать, к сожалению.

Почему нельзя выключать бойлер на ночь

Сокращение срока службы. При каждом выключении бойлера на длительное время внутри происходят резкие перепады температуры. Металл, из которого сделан резервуар, расширяется и сжимается, что со временем приводит к появлению микротрещин. Также нагревательный элемент изнашивается быстрее, если работает в режиме резких запусков.

Расходы электричества возрастают.

Риск развития микробов. Во время регулярной работы бойлера температура воды в среднем достигает 60 градусов, что предотвращает развитие многих бактерий. Если воду постоянно охлаждать, это может привести к размножению опасных для здоровья бактерий.

Заметим, что речь идет только о постоянном почти ежедневном выключении на длительное время, а не об отключении бойлера, когда вы едете в отпуск и т.д.

Как продлить жизнь бойлера:

установить температуру до 60 °C, выше будет только увеличиваться расходы;

включать "экономный режим" или таймер, если есть такая функция;

очищать бойлер от накипи 1–2 раза в год;

проверять исправность термостата во избежание перегрева.

