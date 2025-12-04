Не тільки оберіг: чим корисна квітка герань, якою назвали дрон-вбивцю

Слід знати, що герань та пеларгонія – різні рослини

Українців дратує слово "герань" через постійні атаки безпілотників, які росіяни традиційно назвали на честь рослини. Однак насправді це гарна квітка, про яку складали легенди. Мовою квітів залежно від забарвлення вона означає любов і гармонію, дружбу, турботу, захист, добробут.

"Телеграф" вирішив розповісти про цю цікаву рослину, яка, до речі, використовувалася в народній медицині.

Що за квітка герань

Герань — рід рослин із сімейства Геранієві, що включає понад 400 видів трав і напівчагарників, поширених у всьому світі. Квітки герані найчастіше мають п’ять пелюсток, пофарбовані в білий, рожевий, фіолетовий, а іноді й синій відтінок, з характерними прожилками.

Назва рослини Geranium походить від давньогрецького слова geranos, що означає "журавель". Так її назвали тому, що коробочка-плід нагадує журавлиний дзьоб. До речі, після досягнення зрілості вона буквально вистрілює насінням.

Дика герань. Фото: Pixabay

Чому геранню називають іншу квітку

У побуті "геранню" часто помилково називають пеларгонію (Pelargonium). Зовні вони справді схожі, але відрізняються з ботанічного погляду. У справжньої герані пелюстки симетричні, а у пеларгоній — дві верхні пелюстки відрізняються від трьох нижніх за формою та забарвленням.

Історично всі ці рослини були об’єднані в один рід, але в 1789 вчені виділили Pelargonium і Geranium як окремі роди. Так виникла плутанина, яка зберігається досі.

За що садівники люблять цю рослину

Садівники цінують герань за невибагливість, оскільки багато видів не вимагають родючого ґрунту та переносять невелику посуху.

Цвітіння у різних видів розтягується від пізньої весни до другої половини літа. Численні бджоли та джмелі активно відвідують квіти, що робить герань цінним компонентом садової екосистеми.

Деякі види — відмінні ґрунтопокривні: Geranium macrorrhizum, наприклад, утворює щільний "килим" з листя, швидко розростається, декоративно виглядає на ділянках, де складно щось висадити.

Герань у контейнері на вікні. Фото: Pixabay

Використання у народній медицині

У деяких видів листя при розтиранні виділяють тонкий, але відчутний аромат — це поєднання фенолів і терпенів, яке люди використовували як відлякуючий засіб від комах, і в ароматерапії.

Ефірні олії. Фото: Pixabay

У народній медицині вважалося, що ця рослина має антисептичні, протизапальні та регенеруючі властивості. Також герані приписували заспокійливий ефект та здатність регулювати гормональний баланс.

Сучасні фітохімічні дослідження підтверджують наявність у цих рослинах численних біологічно активних сполук, які цікавлять фармакологів.

Магія та легенди

Мовою квітів герань — символ спокою, дружби, домашнього тепла, вірності. Саме тому її дарували як знак поваги, дружби, турботи та побажання благополуччя.

У європейському фольклорі герань часто називали рослиною-оберегом. Вважалося, що, поставивши її біля вікна або посадивши біля входу в будинок, можна відганяти змій, недобрих духів, а також бачити попередження про прихід гостей або можливу біду.

Герань на лузі. Фото: Pixabay

Існують різні міфічні історії про герані, серед них – гарна східна легенда про її походження. У ній говориться, що пророк Мухаммед кинув на кущ бур’яну свою накидку, після чого він перетворився на рослину з гарними квітами та ароматом. Так бур’ян отримав другий шанс і став улюбленою квіткою багатьох людей.

