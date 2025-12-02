Стійка до сильних морозів і отруйна: в Україні росте "різдвяна троянда", як вона виглядає (фото)

Багато сортів морозника цвітуть навіть у лютому

В Україні є рослини, які здатні тішити цвітінням навіть посеред зими. До них відноситься хеллеборус, у народі відомий як "морозник" або "різдвяна троянда". Але мало хто знає, що його частини дуже отруйні.

На Youtube українка розповіла, чим особливий морозник і як за ним доглядати. Ця рослина може витримати морози до -25 градусів.

Як виглядає "різдвяна троянда" і що про неї відомо

Морозник чорний (Helleborus niger) — це декоративна рослина, яку часто можна побачити в садах і на клумбах, тому що має красиві білі або кремові квіти. Але є різні сорти морозника, які відрізняються формою пелюсток та забарвленням.

Родом морозник чорний із Центральної та Південної Європи, але в Україні його можна зустріти у південно-західній частині: на схилах Карпат та на Закарпатті.

Головною "родзинкою" рослини є її стійкість до морозів. Квітка здатна переносити морози до -25 градусів. Він починає цвітіння у листопаді й аж до лютого-березня.

Морозник цвіте посеред зими

Однак мало хто знає, що морозники належать до отруйних рослин. Токсичним є як коріння, так і листя і сік рослини, тому при пересадці або обрізанні важливо працювати в рукавичках. При цьому рослина використовується у медичній сфері.

Цікаво й те, що морозник здавна пов’язують зі святковою символікою: через зимове цвітіння його називають "різдвяною трояндою".

Морозник чорний отруйний

"Телеграф" писав раніше, у листопаді цвіте "віфлеємська зірка". Це символ Різдва, що приносить успіх.