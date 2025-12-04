Новорічна пастка: чим небезпечна покупка ялинки та що потрібно знати кожному

Перевірити дерево можна на спеціальному сайті

Незаконна вирубка або навіть покупка ялинок без відповідних маркувань загрожує великим штрафом, а в ряді випадків кримінальною відповідальністю. Опинитися за ґратами можна строком аж до п’яти років.

Що потрібно знати:

На легальній ялинці має бути штрих-код з індивідуальним номером

Штраф за незаконне вирубування — 17 000–25 500 грн, або обмеження волі

Навіть за одне зрубане дерево передбачено відповідальність

Про це розповіла адвокат, керівник практики цивільного права та процесу ЮК "Приходько та партнери" Ірина Ан, пише "РБК-Україна". За її словами, незаконне вирубування ялинок, згідно з українським законодавством, є серйозним порушенням природоохоронного законодавства, яке карається як адміністративними, так і кримінальними санкціями.

Які покарання за незаконну вирубку

Адвокат пояснює, що незаконна вирубка лісу, зокрема ялинок, що завдала суттєвої шкоди, карається штрафом від 17 000 до 25 500 гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

Якщо вирубкою було завдано значної шкоди довкіллю — до п’яти років ув’язнення. За кримінальною статтею істотною шкодою є збитки на суму 30 280 гривень.

Якщо обсяг збитків менший – штраф від 510 до 1020 гривень, проте відповідальність настає і за 1 зрубане дерево.

До того ж важливо пам’ятати, що ялинки, які продаються легально, повинні мати штрих-код, що підтверджує їх легальне походження. Якщо раптом на ялинці немає штрих-коду, оштрафувати можуть як продавця, так і покупця такої ялинки. Сума штрафу становить від 510 до 1700 гривень із конфіскацією самої ялинки.

Де купити ялинку з офіційним маркуванням

Покупці можуть перевірити інформацію про дерево за індивідуальним номером на сайті www.open.ukrforest.com.

Крім того, на сайтах міських рад напередодні свят публікують список торгових точок, де можна придбати ялинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві стартував сезон продажу ялинок — де і за скільки можна придбати новорічну красуню.