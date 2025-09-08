Так і до інфаркту недалеко: в одному з регіонів випадково оголосили "радіаційну небезпеку" на тлі повітряної тривоги

У додатку та на карті повітряних тривог з'явилося попередження про радіаційну небезпеку

Ввечері 7 вересня у Кропивницькому в додатку "Повітряна тривога" користувачі могли спостерігати попередження про радіаційну небезпеку. Проте на щастя, виявилося, що це був просто збій.

Про це повідомили місцеві та українські інформаційні канали. Окремо наявність невеликого збою в системі підтвердив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

О 22:59 у додатку та на карті повітряних тривог на одну хвилину з'явилося попередження про радіаційну небезпеку. Паралельно в області лунала повітряна тривога через атаку ударних безпілотників ворога. Поява повідомлення про радіаційну небезпеку призвела до легкої паніки в мережі.

На щастя, через деякий час керівник Кіровоградської ОВА пояснив, що сталася помилка у додатку. Він запевнив, що це був просто програмний збій, а реальної радіаційної загрози в області немає.

"Друзі! В додатку "Повітряна тривога" стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки немає", — написав Райкович.

Зазначимо, що це не перший випадок такого збою за останні кілька тижнів. 20 серпня радіаційна тривога була оголошена у Полтавській області. Попередження про тривогу також у підсумку виявилося помилковим.

А 29 липня голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, повідомляв, що у Запоріжжі нібито підскочив радіаційний фон. Проте, як виявилося, паніку розводили даремно — як з'ясувалося, радіаційний фон у регіони був у межах норми, жодного підвищення не зафіксували.