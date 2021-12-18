Рус

З Днем святого Миколая! Гарні листівки та привітання для найближчих

Тетяна Кармазіна
Микола Чудотворець
Микола Чудотворець

Привітайте близьких оригінальною листівкою та віршем

Одне з найулюбленіших зимових свят як для дорослих, так і для дітей – День святого Миколая. До введення новоюліанського календаря його відзначали 19 грудня.

Важливим атрибутом цього дня є подарунки, які слухняні діти у святковий ранок одержують від святого. Батьки ховають подарунки у різних місцях – нібито святий Микола залишив, щоб зробити сюрприз.

Також цього дня прийнято вітати зі святом рідних та друзів. "Телеграф" створив добірку листівок та привітань у віршах, які, напевно, сподобаються вашим близьким.

Вітання з Днем святого Миколая у листівках і віршах

Листівки з Днем Миколи Чудотворця

З Днем святого Миколая!

Все, що серденько бажає,

Миколай нехай дарує.

Щастя хай в житті панує!

Будуть хай дива у долі,

Затишок в родиннім колі,

Мир, здоров`я та кохання.

Всі здійсняться хай бажання!

Листівки з Днем Миколи Чудотворця

В День святого Миколая

Тобі щастя я бажаю!

А ще гарної зими,

Снігу білі килими,

Свят веселих і яскравих,

Подаруночків цікавих,

Хай наповнить Миколай

Чашу щастя через край!

Листівки з Днем Миколи Чудотворця

С Днем святого Миколая

Я вас щиро привітаю!

Хай добро буде у хаті

І господарі багаті,

Подарунків цілий віз

Щоб Микола вам привіз,

На столі хай буде рай —

Величезний коровай,

Ще горілочка, сальце,

Оселедець та м’ясце,

Гаманці завжди з грошима,

Файна дача та машина!

Листівки з Днем Миколи Чудотворця

У День святого Миколая

Хай щастя в дім ваш завітає,

Хай принесе дарунків море,

Веселощі й яскраві зорі.

Хай буде все в цей день казково,

І настрій буде хай чудовим.

Краси бажаю, розмаїття,

Добра й здоров’я на століття!

Листівки з Днем Миколи Чудотворця

З Днем Святого Миколая

Щиро, від душі вітаю!

Хай зимове, гарне свято

Принесе тепла багато.

Щастя вам, здоров’я зичу,

Миколай нехай покличе

В дім ваш вдачу та добробут,

Налагодить хай ваш побут!

