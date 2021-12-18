З Днем святого Миколая! Гарні листівки та привітання для найближчих
Привітайте близьких оригінальною листівкою та віршем
Одне з найулюбленіших зимових свят як для дорослих, так і для дітей – День святого Миколая. До введення новоюліанського календаря його відзначали 19 грудня.
Важливим атрибутом цього дня є подарунки, які слухняні діти у святковий ранок одержують від святого. Батьки ховають подарунки у різних місцях – нібито святий Микола залишив, щоб зробити сюрприз.
Також цього дня прийнято вітати зі святом рідних та друзів. "Телеграф" створив добірку листівок та привітань у віршах, які, напевно, сподобаються вашим близьким.
Вітання з Днем святого Миколая у листівках і віршах
З Днем святого Миколая!
Все, що серденько бажає,
Миколай нехай дарує.
Щастя хай в житті панує!
Будуть хай дива у долі,
Затишок в родиннім колі,
Мир, здоров`я та кохання.
Всі здійсняться хай бажання!
В День святого Миколая
Тобі щастя я бажаю!
А ще гарної зими,
Снігу білі килими,
Свят веселих і яскравих,
Подаруночків цікавих,
Хай наповнить Миколай
Чашу щастя через край!
С Днем святого Миколая
Я вас щиро привітаю!
Хай добро буде у хаті
І господарі багаті,
Подарунків цілий віз
Щоб Микола вам привіз,
На столі хай буде рай —
Величезний коровай,
Ще горілочка, сальце,
Оселедець та м’ясце,
Гаманці завжди з грошима,
Файна дача та машина!
У День святого Миколая
Хай щастя в дім ваш завітає,
Хай принесе дарунків море,
Веселощі й яскраві зорі.
Хай буде все в цей день казково,
І настрій буде хай чудовим.
Краси бажаю, розмаїття,
Добра й здоров’я на століття!
З Днем Святого Миколая
Щиро, від душі вітаю!
Хай зимове, гарне свято
Принесе тепла багато.
Щастя вам, здоров’я зичу,
Миколай нехай покличе
В дім ваш вдачу та добробут,
Налагодить хай ваш побут!
