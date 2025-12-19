Росіяни могли "зламати" пором у Франції, також дісталося Данії: що відомо

Від спроби зламу пасажирського судна до атак на водоканал і вибори — перелік інцидентів вельми широкий

Росія все частіше згадується при розслідуванні кібератак та кіберзлочинів у Європі. Це може бути частиною гібридної війни або поодинокими випадками, та європейські спецслужби ставляться до цього дедалі серйозніше.

Що потрібно знати:

У Франції на пасажирському поромі виявили приховані мінікомп’ютери, підключені до внутрішніх систем судна

Розслідується версія дистанційного втручання в управління судном, зокрема з боку РФ

Данія офіційно звинуватила Росію у кібератаках на водоканал та DDoS-атаках перед виборами

Данська влада назвала інциденти елементами гібридної війни та викликала російського посла

Днями стало відомо, що європейські слідчі розслідують можливу причетність російських військових хакерів до спроб зламу комп’ютерних систем судна, пов’язаного з найбільшою у світі контейнерною компанією MSC. На борту порома Fantastic було виявлено приховані мінікомп’ютери типу Raspberry, підключені до внутрішніх мереж і оснащені стільниковими модемами для віддаленого доступу. Майже одночасно із цим, з'явилось повідомлення що уряд Данії звинувачує Росію у двох кібератаках. "Телеграф" зібрав основні факти про ці інциденти.

Спроба дистанційного захоплення пасажирського судна у Франції

Французькі спецслужби виявили на пасажирському поромі Fantastic високотехнологічний шпигунський пристрій, який потенційно дозволяв дистанційно втручатися в управління судном. Інцидент стався під час заходу порома до порту Сет на півдні Франції. Судно курсує між Францією, Італією та Північною Африкою й здатне перевозити понад дві тисячі пасажирів.

Міністр внутрішніх справ Франції підтвердив, що розслідування зосереджене на версії іноземного втручання, зауваживши, що подібні загрози "дуже часто походять з однієї й тієї самої країни". Хоча офіційно держава не була названа, ці заяви були сприйняті як натяк на Росію.

Затримання членів екіпажу

У межах розслідування французькі служби безпеки затримали двох членів екіпажу. Один із них — громадянин Латвії, нещодавно прийнятий стажером, — був звинувачений у спробі незаконного доступу до автоматизованих систем "в інтересах іноземної держави". Другого підозрюваного, громадянина Болгарії, після допиту звільнили без обвинувачень.

Слідчі перевіряють, чи мав затриманий доступ до зон обмеженого доступу, зокрема до навігаційних і комунікаційних систем. Попри заперечення підозрюваного, справа розглядається в ширшому контексті гібридних операцій, які, за оцінками французьких спецслужб, Росія дедалі частіше здійснює, використовуючи громадян інших країн Східної Європи. Розслідування показало схожість методів і технічних рішень із тими, що раніше приписувалися російській військовій розвідці, зокрема підрозділам ГРУ.

Кіберудари Росії проти критичної інфраструктури Данії

Служба оборонної розвідки Данії офіційно заявила, що Росія стоїть за двома серйозними кібератаками: зламом данського водоканалу у 2024 році та серією DDoS-атак напередодні муніципальних і регіональних виборів. За даними розвідки, до атак були залучені проросійські хакерські угруповання, пов’язані з РФ.

Під час атаки на водопровідну станцію хакеру вдалося змінити тиск у насосах, що призвело до прориву труб. Данська влада назвала ці дії чітким свідченням гібридної війни, метою якої є створення небезпеки, дестабілізація суспільства та покарання країн, які підтримують Україну.

Данська система водопостачання

Втручання у виборчі процеси

Напередодні муніципальних та регіональних виборів у Данії 2025 року численні урядові та державні вебсайти постраждали від DDoS-атак, спрямованих на перевантаження серверів та порушення доступу. DDIS заявила, що атаки були спрямовані не лише на порушення роботи цифрових послуг, але й на привернення уваги громадськості та посилення небезпеки в політично делікатний період. Данські посадовці визнали, що країна не була достатньо готовою до таких атак, а інциденти продемонстрували здатність зловмисників паралізувати важливі елементи державної інфраструктури. На цьому тлі Данія оголосила про виклик російського посла та назвала дії Москви "абсолютно неприйнятними".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Середземному морі Сили оборони України могли ліквідувати високопосадовця ГРУ. Саме його вважають відповідальними за дронові нальоти в Європі та інше.