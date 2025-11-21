"Чому не Люцифер?" Українці назвали дитину спірним біблейським ім'ям, в мережі істерика (відео)

З давньоєврейської мови воно означає "прославляти Господа!"

В Україні можна зустріти чимало унікальних та цікавих імен, серед яких навіть Іуда. На території нашої держави таке рідкісне ім'я має щонайменше дві дитини.

Про це розповіла одна з користувачок у Тік Ток. За її словами, саме Іудою вона разом з чоловіком назвали свого сина.

Жінка каже, що для більшості це ім'я символізує щось погане та негативне, адже саме Іуда зрадив Ісуса Христа. Однак авторка відео, яке набрало сотні тисяч переглядів, запевняє, що насправді ж в це ім'я вкладено великий сенс.

"В Україні офіційно є тільки два таких імені. Хлопчик з Чернігова, якому 11 років, та наш син", — розповідає користувачка.

У коментарях думка українців розділилась. Були ті, хто відверто називав ім'я Іуда знущанням: "Тобто вашому сину все життя людям пояснювати, що його ім'я означає? Співчуваю Іуді!".

При цьому чимало людей жартувало та задавало тематичні питання: "А другий буде Понтій Пілат?", "Як щодо імені Люцифер? Воно ж означає "світоносний" або "вранішня зоря".

Зауважимо, що були користувачі, яким навпаки сподобалося рішення батьків: "Мені походу пощастило, що я не читала Біблію і мені подобається це ім'я".

Для довідки

Ім'я Іуда (або Юда)" походить з давньоєврейської мови і означає "прославляти Господа!" або "нехай Бог буде прославлений!". Водночас через біблійну історію зради Юди Іскаріота, це ім'я стало асоціюватися зі зрадою. Подекуди його навіть використовують в лайливому значенні або коли кажуть про зрадника.

Раніше "Телеграф" розповідав про 10 українських прізвищ, схожих на матюки.