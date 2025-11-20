Його вважають символом весни: у Луцьку посеред листопада розквітло незвичайне дерево (фото)

Квіти цього дерева мають насичено рожевий колір

Мешканці Луцька у розпал листопада помітили у місті квітучу сакуру. Це красиве дерево вважається символом пробудження природи, оскільки розквітає одним із перших на початку весни.

У Telegram-каналі "Новини Луцька та Волині. Конкурент" опублікували фотографії квітучого дерева. Кадри було зроблено біля медичного коледжу.

У Луцьку розцвіла сакура у листопаді

У середині листопада квітуча сакура серед міської суєти справді викликає подив, адже ці дерева зазвичай розцвітають навесні — у квітні чи травні, залежно від регіону та кліматичних особливостей.

У Луцьку розцвіла сакура

Цвітіння японської вишні, як часто називають сакуру, завжди привертає увагу: її насичено-рожеві квіти зачаровують своєю вишуканою красою. У парках у такі моменти збираються юрби людей, які прагнуть зробити гарні фотографії на тлі дерев.

Цвітіння сакури у листопаді

В Україні вже неодноразово фіксували незвичайні випадки цвітіння цих дерев в осінні або зимові місяці, що, як правило, пов’язано з особливостями погодних умов. Тепла температура може спричинити реакцію у сакури у вигляді повторного цвітіння. Але є деякі види дерев, які спеціально цвітуть восени.

"Телеграф" писав раніше, де в Україні росте дуб, кора якого може давати силу та щастя. Це дерево бачило щонайменше 10 поколінь.