Цей регіон має великий потенціал

Житомир не лише стає спортивною столицею України, але й має всі шанси бути туристичною перлиною. Житомирщина є однією з найбільш ресурсних областей України.

Про перспективи розвитку обласного центру та регіону "Телеграфу" розповів його глава: Берилій в АТБ не продаси, — голова Житомирщини Віталій Бунечко про Буткевича, Залужного та бурштин

Область має природні переваги — копалини та ліси

"По-перше, за цілою низкою покладів ми одна з найбільш ресурсних областей України. Якщо брати копалини, то це бурштин, Іршанське родовище титанових руд тощо. По-друге, ліс. Я б навіть об’єднав ці пункти: ліс і те, що під ним. Це потенціал, який потрібно розвивати", — зазначив глава Житомирської ОВА.

Після війни Житомирщина може стати туристичною перлиною

Віталій Бунечко впевнений, що область має великі туристичні перспективи, тому що розташована на чудовій логістичній точці. Для розвитку туризму в регіоні планують використовувати переваги розташування у безпосередній близькості від Києва.

"Точно матимемо аеропорт для лоукостів, добудуємо багатостраждальну Житомирську окружну дорогу. Зараз її принаймні зробили проїзною, але я завжди жартую зі своїми друзями, що поряд з Житомирською окружною є ще дуже перспективне місто", — розповів очільник області.

Про конкретні терміни, коли буде добудовано Житомирську окружну дорогу, важко говорити, адже в країні війна. Проте в області на це дуже сподіваються.

"Ми б дуже хотіли, і дуже надіємось. Але розуміємо, що в країні війна, тому зараз про якісь чіткі терміни не можу говорити", — сказав Віталій Бунечко.

Як виник мем, що Житомира не існує

Цей жарт, як своєрідна гра, виник ще за кілька років до повномасштабної війни. Користувачі twitter (зараз він має назву Х) активно сперечалися, існує Житомир, чи ні. Мем побудовано на жартівливій теорії змови, коли на будь-який аргумент когось з користувачів, чому Житомир — реальне місто, йому відповідають "це фейк і фотошоп", наводячи аргументи.

Наприклад, на запитання однієї з користувачок "якщо Житомира не існує, тоді куди веде Житомирська траса?", їй відповіли – ця траса веде у Рівне. І це відповідає дійсності — траса Е40, як сполучає Київ із Житомиром, проходить через Рівне, а далі веде до Львова та виходить за межі України — у Польщу. На "вбивчий" аргумент, звідки тоді славнозвісні житомирські шкарпетки, інша користувачка отримала відповідь, що їх виробляють у місті Коростишев, і так далі.

Як писав "Телеграф", раніше голова парламентського комітету з питань місцевого самоврядування Олена Шуляк розповіла про плани відновлення та запуску міжнародного аеропорту "Житомир" після війни. Він може стати серйозною альтернативою "Борисполю" та "Жулянам".