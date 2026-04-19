Буряк у квітні не садять: фермерка пояснила чому

Експертка радить не поспішати з посівом і дочекатися прогрівання ґрунту

Попри активний початок городнього сезону, не всі культури варто висівати вже у квітні. Зокрема, із буряком поспішати не рекомендують — ранній посів може не дати очікуваного результату.

Про це розповіла фермерка Наталія в коментарі для "Телеграфу": Ці помилки зводять нанівець усю працю: що не можна робити на городі навесні. За її словами, головна помилка городників — орієнтуватися на календар, а не на стан ґрунту.

Вона пояснює, що якщо посіяти буряк занадто рано, коли земля ще недостатньо прогріта, насіння не почне активно рости. Натомість воно просто лежатиме в холодному ґрунті, може вбирати вологу і навіть псуватися. У результаті сходи будуть слабкими або взагалі не з’являться.

Фермерка наголошує, що значно ефективніше дочекатися, коли ґрунт добре прогріється. У такому разі насіння швидше проростає, а рослини розвиваються рівномірно і дають кращий урожай.

За її словами, весняні роботи на городі потребують не поспіху, а правильного таймінгу. Надто ранній посів може звести нанівець усю працю, навіть якщо все інше зроблено правильно.

Буряк — одна з культур, для якої важливо дочекатися стабільного тепла. Інакше замість раннього врожаю можна отримати втрати. Водночас за посівним календарем, сприятливі дні для посіву у другій половині другого місяця весни — 22-23 та 28-29 квітня.

