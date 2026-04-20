Рус

Квітень збожеволів? У Дніпро може повернутися сніг, названі дати похолодання

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Синоптики прогнозують дощові дні. Фото Колаж "Телеграфу"

Середа буде найтеплішим днем

У Дніпро йде нестабільна погода. Вже цього тижня (20-26 квітня) у місті можуть розпочатися температурні гойдалки з опадами.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, 20 квітня в Дніпрі буде прохолодно — вдень очікується дощ зі снігом при 12°C, а вночі температура опуститься до 3°C із ймовірністю опадів 70%.

Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі

Прогноз на тиждень:

  • Вт (21.04): Хмарно, можливий короткочасний дощ. Вдень до +14°C, вночі близько +4°C.
  • Ср (22.04): Найтепліший день. Вигляне сонце, повітря прогріється до +17°C.
  • Чт (23.04): Повернення циклону. Грози та сильний вітер. Температура впаде до +11°C.
  • П’ятниця (24.04): Затяжні дощі. Денна температура повітря 9...+10°C. Ночі стануть холоднішими.
  • Вихідні (25-26.04): Поступове прояснення, але без різкого тепла. Стабільні +12 ... +13 ° C вдень.

Варто зазначити, що про похолодання повідомляє і сайт "Укргідрометцентру". За його прогнозом, цього тижня в обласному центрі температура повітря перебуватиме на рівні +3+14 градусів. Можливі дощі. Про сніг не повідомляється.

Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі

Таку думку публікують і фахівці Meteofor. Вони вважають, що тиждень у Дніпрі видасться дощовим та прохолодним (+3+15 градусів). Можлива гроза.

Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода зустріне киян тижня з 21 по 26 квітня.

Теги:
#Погода #Дніпро #Прогноз