Тепла погода все? Стало відомо, коли у Києві може погіршитися погода

Марина Іщенко
Температура повітря різко знизиться. Фото Колаж "Телеграф"

Парасольки треба тримати при собі

Киян очікує справжня синоптична "гойдалка" у травні 2026 року. Після тепла столицю може накрити різке похолодання з затяжними дощами.

Згідно з даними прогностичної моделі Google DeepMind WeatherNext 2 вже з 12 травня погода покаже свій "колючий" характер. "Телеграф" розповість детальніше.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Перша декада травня розпочнеться з приємного сюрпризу. Вже 6–7 травня кияни зможуть відчути подих справжнього літа. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки +29…+30°C.

Коли чекати на найхолодніші дні

Радість від тепла буде нетривалою. За даними прогнозу, з 10 травня почнеться поступовий спад температури. Найважчим періодом стане середина місяця.

Саме 12 та 13 травня стануть найхолоднішими днями цього етапу. Денний максимум не перевищить +17…+18°C, а вночі температура впаде до +8°C. Після тридцятиградусної спеки це відчуватиметься як суттєве похолодання, тому легкі куртки ще знадобляться.

Зливи та грози — до чого готуватись

Окрім зниження температури, друга декада принесе дощі. Найінтенсивніші зливи прогнозуються на 14 та 15 травня. У цей період денна температура коливатиметься в межах +18…+20°C.

Коли повернеться літо і спека

Для тих, хто не любить холод, є гарні новини. Третя декада травня (після 21 числа) поверне стабільне тепло. Температура впевнено триматиметься на рівні +22…+25°C, а завершиться місяць сонячною погодою з температурою до +28°C.

Що прогнозують синоптики Укргідрометцентру

Укргідрометцентр прогнозує пік тепла на 6 травня, коли стовпчики термометрів піднімуться до +28°C при нічних +14°C. Проте вже з 8 травня розпочнеться поступове зниження температури до +20°C, а найхолоднішим днем тижня стане неділя з показником лише +16°C та дощем. Початок наступного тижня, 11 травня, також залишиться прохолодним із денними +17°C, але вже з вівторка очікується стрімке повернення літнього тепла. Зокрема, 13 травня повітря знову прогріється до комфортних +25°C, що ознаменує завершення короткочасного періоду негоди в столиці.

