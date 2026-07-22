Ніколи не кладіть сюди хліб: головна помилка в літню спеку

Порада від найкращого пекаря світу, яка збереже м'якість буханця

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У літню спеку хліб часто черствіє вже наступного дня, але, як виявилося, причина може бути не лише у високій температурі, а й у способі зберігання. Володар звання "Найкращий пекар світу – 2025" Хосе Рольдан поділився методом, який, за його словами, допомагає довше зберегти м'якість буханця.

Пекар радить не класти хліб у полотняний мішок або паперовий пакет, як це роблять багато людей. Про це пише okdiario.com.

Річ у тім, що у спеку такі матеріали пропускають повітря, через що волога швидше випаровується, а м'якуш стає сухим і твердим. Натомість Рольдан рекомендує використовувати герметичний поліетиленовий пакет із застібкою. Він утримує вологу всередині, тому хліб довше залишається м'яким.

Як зберігати хліб у спеку. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Єдиний мінус такого способу — скоринка може втратити хрусткість. Але це легко виправити: достатньо на кілька хвилин поставити хліб у духовку або розігріти на сухій сковороді, і скоринка знову стане хрусткою.

Ще одна поширена помилка — зберігати хліб у холодильнику. За словами пекаря, низька температура лише пришвидшує процес черствіння, тому вже за короткий час м'якуш стає щільним.

Якщо ж хліб не плануєте їсти найближчими днями, найкращим рішенням буде морозильна камера. Перед заморожуванням його варто нарізати скибками й покласти в герметичний пакет або загорнути у фольгу. У такому вигляді хліб може зберігатися до шести місяців.

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