Вірусний кухонний лайфхак: жінка показала "таємну" суміш, яка зменшила кількість мошок удома (відео)

З настанням теплої пори року багато домогосподарств зіштовхуються з однією й тією ж проблемою — появою плодових мушок на кухні.

Комахи швидко з’являються біля фруктів, сміттєвих відер, раковин і залишків їжі, створюючи відчутний дискомфорт у побуті.

На цьому тлі в мережі стрімко поширився один із домашніх способів боротьби з комахами, який представила мешканка Великої Британії. Її відео у TikTok стало вірусним і зібрало мільйони переглядів, викликавши активне обговорення серед користувачів. Про це йдеться на TikTok-сторінці "genevieve.levy.creates".

Авторка лайфхаку стверджує, що змогла суттєво зменшити кількість мушок завдяки простій саморобній пастці, виготовленій зі звичайних кухонних інгредієнтів. За її словами, метод не гарантує повного зникнення комах, однак помітно скорочує їхню кількість у приміщенні.

Суть способу полягає у створенні привабливої для комах суміші. Для цього використовується рідина для миття посуду, невелика кількість цукру або меду, оцет і вода. Отриманий розчин поміщають у миску, після чого накривають харчовою плівкою та роблять у ній невеликі отвори.

За задумом, запах солодкої рідини приваблює мошок, які проникають усередину, але вже не можуть вибратися назовні через особливості поверхневого натягу рідини з мийним засобом. Пастку рекомендується розміщувати в місцях найбільшого скупчення комах — поруч із фруктами або кухонними зонами, де зберігаються продукти.

Публікація викликала активну реакцію користувачів соцмереж. Багато хто відзначив, що вже зіштовхувався з подібною проблемою та планує випробувати метод на практиці. Дехто поділився власними варіаціями, зокрема використанням лише мийного засобу, який, за їхніми спостереженнями, також ефективно утримує комах.

Окремо користувачі почали пропонувати альтернативні побутові поради для профілактики появи мушок, зокрема регулярне очищення кухонних поверхонь і обробку зливу окропом, де комахи можуть розмножуватися.

Попри популярність методу, фахівці зазвичай наголошують: найефективнішим способом боротьби з плодовими мушками залишається усунення джерел їхнього живлення та вологи.