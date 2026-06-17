Скляні та дерев’яні кухонні столи втрачають популярність: новий матеріал простіший у догляді та практичніший

Нова поверхня витісняє традиційні матеріали

Традиційні скляні та дерев’яні столи поступово можуть втратити популярність у сучасних інтер’єрах. Уже до 2026 року їх дедалі частіше замінюватиме новий матеріал, який поєднує міцність, мінімалізм і простоту в догляді.

Йдеться про столи з мікроцементу. Матеріал стійкий до щоденного використання, не має швів і створює суцільну поверхню, що виглядає більш сучасно та візуально "розширює" простір, як написали в "Оkdiario".

Серед основних переваг називають простий догляд, практичність, високу міцність та можливість створювати різні відтінки й текстури. Це дозволяє використовувати мікроцемент не лише для столів, а й для кухонних островів та стільниць.

Стіл з мікроцементу. Фото: Епіцентр

Експерти зазначають, що цей тренд пов’язаний зі зміною підходу до оформлення житла. Сучасні інтер’єри стають більш відкритими, де кухня, вітальня та робоча зона об’єднані в один простір. Тому меблі мають бути не лише красивими, а й функціональними.

Попри це, дерев’яні та скляні столи не зникають повністю — вони залишаються популярними завдяки своїй класичній естетиці. Проте мікроцемент поступово закріплюється як один із головних матеріалів у сучасному дизайні інтер’єру та, за прогнозами, буде ще більш популярним у найближчі роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звичайні душові піддони можуть піти в минуле, а на їх місце приходить нове рішення, яке робить ванну кімнату зручнішою та простішою в догляді.