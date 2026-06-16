Прожитковий мінімум в Україні планують підвищити. Коли та які виплати зростуть разом з ним
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Прожитковий мінімум в Україні у 2027 та 2028 році планують підвищити. Наступного року для працездатних осіб він має зрости на 319 гривень.
Як пише видання 7eminar.ua, Мінфін листом від 17.04.2026 №04110-08-6/10858 надав головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовні показники для формування бюджетних пропозицій на 2027–2029 роки. Серед іншого, там вказано очікувані розміри прожиткового мінімуму.
Планується, що у 2027–2029 роках розмір прожиткового мінімуму підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідний рік. Прожитковий мінімум становитиме:
На одну особу:
- 2027 рік — 3 543
- 2028 рік — 3 851
- 2029 рік — 4 124
для дітей віком до 6 років:
- 2027 рік — 3 110
- 2028 рік — 3 381
- 2029 рік — 3 621
для дітей віком від 6 до 18 років:
- 2027 рік — 3 877
- 2028 рік — 4 214
- 2029 рік — 4 513
для працездатних осіб:
- 2027 рік — 3 674
- 2028 рік — 3 994
- 2029 рік — 4 278
для осіб, які втратили працездатність:
- 2027 рік — 2 865
- 2028 рік — 3 114
- 2029 рік — 3 335
Що таке прожитковий мінімум
Це — вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя й збереження здоров’я людини. До цього показника в України прив'язано розмір низки соціальних виплат.
Який розмір прожиткового мінімуму в Україні зараз
Прожитковий мінімум збільшився 1 січня 2026 року. Зараз він становить:
- На одну особу в розрахунку на місяць (загальний показник) — 3 209 грн
- Діти віком до 6 років — 2 817 грн
- Діти віком від 6 до 18 років — 3 512 грн
- Працездатні особи — 3 328 грн
- Особи, що втратили працездатність — 2 595 грн
Які виплати зростають слідом за прожитковим мінімумом
Показник прожиткового мінімуму беруть за основу для визначення розміру низки виплат. Якщо збільшується він, також зростають:
- мінімальні пенсії;
- розмір податкових соціальних пільг;
- суми соціальної допомоги (для малозабезпечених, при народженні дитини тощо);
- штрафи та державні збори, що базуються на прожитковому мінімумі для працездатних осіб.
Крім того, прожитковий мінімум для працездатних громадян впливає на розрахунок податкової соціальної пільги та максимальну базу для ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Від нього залежить також розмір аліментів.
Яким був прожитковий мінімум для працездатних осіб раніше
- 2025 рік — 3 028 грн
- 2024 рік — 3 028 грн
- 2023 рік — 2 684 грн
- 2022 рік — 2 684 грн
- 2021 рік — 2 481 грн
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