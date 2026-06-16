Прожитковий мінімум в Україні планують підвищити. Коли та які виплати зростуть разом з ним

Він зріс на початку цього року

Прожитковий мінімум в Україні у 2027 та 2028 році планують підвищити. Наступного року для працездатних осіб він має зрости на 319 гривень.

Як пише видання 7eminar.ua, Мінфін листом від 17.04.2026 №04110-08-6/10858 надав головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовні показники для формування бюджетних пропозицій на 2027–2029 роки. Серед іншого, там вказано очікувані розміри прожиткового мінімуму.

Планується, що у 2027–2029 роках розмір прожиткового мінімуму підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідний рік. Прожитковий мінімум становитиме:

На одну особу:

2027 рік — 3 543

2028 рік — 3 851

2029 рік — 4 124

для дітей віком до 6 років:

2027 рік — 3 110

2028 рік — 3 381

2029 рік — 3 621

для дітей віком від 6 до 18 років:

2027 рік — 3 877

2028 рік — 4 214

2029 рік — 4 513

для працездатних осіб:

2027 рік — 3 674

2028 рік — 3 994

2029 рік — 4 278

для осіб, які втратили працездатність:

2027 рік — 2 865

2028 рік — 3 114

2029 рік — 3 335

Що таке прожитковий мінімум

Це — вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори харчових продуктів, товарів та послуг, які необхідні для забезпечення життя й збереження здоров’я людини. До цього показника в України прив'язано розмір низки соціальних виплат.

Який розмір прожиткового мінімуму в Україні зараз

Прожитковий мінімум збільшився 1 січня 2026 року. Зараз він становить:

На одну особу в розрахунку на місяць (загальний показник) — 3 209 грн

Діти віком до 6 років — 2 817 грн

Діти віком від 6 до 18 років — 3 512 грн

Працездатні особи — 3 328 грн

Особи, що втратили працездатність — 2 595 грн

Які виплати зростають слідом за прожитковим мінімумом

Показник прожиткового мінімуму беруть за основу для визначення розміру низки виплат. Якщо збільшується він, також зростають:

мінімальні пенсії;

розмір податкових соціальних пільг;

суми соціальної допомоги (для малозабезпечених, при народженні дитини тощо);

штрафи та державні збори, що базуються на прожитковому мінімумі для працездатних осіб.

Крім того, прожитковий мінімум для працездатних громадян впливає на розрахунок податкової соціальної пільги та максимальну базу для ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Від нього залежить також розмір аліментів.

Яким був прожитковий мінімум для працездатних осіб раніше

2025 рік — 3 028 грн

2024 рік — 3 028 грн

2023 рік — 2 684 грн

2022 рік — 2 684 грн

2021 рік — 2 481 грн

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