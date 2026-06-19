Усі забули про футбол через неї: чарівна фанатка на ЧС-2026 (відео)

Футбольна фанатка стала зіркою мережі

Вболівальниця збірної ДР Конго стала зіркою матчу проти Португалії на чемпіонаті світу з футболу-2026. Чоловіки, які були поруч із нею, навіть забули про гру.

Що потрібно знати

Португалія не змогла перемогти ДР Конго — 1:1

На трибунах помітили красиву вболівальницю

Африканка стала зіркою мережі

Відповідний момент потрапив у пряму трансляцію матчу Португалія — ДР Конго. Про це повідомляє "Телеграф".

На кадрах видно, як фанатка збірної ДР Конго із пишними формами танцює на трибунах. Примітно, що вболівальники, які були поруч із нею, забули про футбол і дивилися тільки на неї. У мережі в захваті від африканської красуні.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.