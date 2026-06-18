Гарячіший за Роналду: жінки знайшли собі нового краша на ЧС-2026 (фото)

Футболіст привернув увагу жінок

Жінки обрали собі нового улюбленця на чемпіонаті світу з футболу-2026. Ним несподівано став правий вінгер збірної Іраку Ібрагім Баєш.

Що потрібно знати

Норвегія — обіграла Ірак на ЧС-2026 — 4:1

Гравець збірної Іраку став крашем для вболівальниць у мережі

В Інтернеті обговорюють красу футболіста

Жінки в threads вважають його красивішим за знаменитого португальця Кріштіану Роналду. Ібрагіму 26 років, на клубному рівні він виступає у чемпіонаті ОАЄ за "Аль-Зафру".

У мережі захоплені красою Ібрагіма. Особливо жінок вразили очі спортсмена.

Машинний переклад коментарів

Як виглядає Ібрагім Баєш

Ібрагім Баєш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

Ібрагім Баєш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

Ібрагім Баєш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

Ібрагім Баєш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

Ібрагім Баєш/Фото: instagram.com/ibrahim_baish8

У першій грі ЧС-2026 Ірак зазнав нищівної поразки від Норвегії (1:4). Відео надане Megogo.

Зазначимо, одним із крашів ЧС-2026 став футболіст збірної Ірану. Примітно, що він має брата-близнюка, який також грає у футбол.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.