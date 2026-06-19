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Стопами депутата з Ірпеня: на ЧС-2026 зняли пікантний момент (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Фанатка на ЧС-2026/Ілюстративне фото Новина оновлена 19 червня 2026, 12:23
Фанатка на ЧС-2026/Ілюстративне фото. Фото Getty Images

У мережі обговорюють незвичайну подію на трибунах

На чемпіонаті світу з футболу трапився пікантний інцидент. Літній мексиканський вболівальник таємно знімав уболівальницю з різних ракурсів.

Що потрібно знати

  • Інцидент стався на матчі збірної Мексики
  • Літній уболівальник знайшов собі дивне заняття
  • Момент завірусився в мережі

Фото з "дідом-шпигуном" завірусилося у мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

Літній уболівальник на ЧС-2026
Літній уболівальник на ЧС-2026 знайшов собі заняття на трибунах/Фото: threads.com/@aniiortiz_25

В основному користувачі поставилися до фото з гумором. У мережі наголосили, що "лев може втратити зуби, але ніколи не втратить свій інстинкт".

Нагадаємо, подібний інцидент стався нещодавно в Україні. Депутат Ірпінської міської ради Валерій Степанюк попався на фотографуванні сідниць своїх колег. За цією справою його зняли під час виконання гімну України.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. Всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.

Теги:
#Футбол #Мексика #ЧС-2026