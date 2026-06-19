Стопами депутата з Ірпеня: на ЧС-2026 зняли пікантний момент (фото)

У мережі обговорюють незвичайну подію на трибунах

На чемпіонаті світу з футболу трапився пікантний інцидент. Літній мексиканський вболівальник таємно знімав уболівальницю з різних ракурсів.

Що потрібно знати

Інцидент стався на матчі збірної Мексики

Літній уболівальник знайшов собі дивне заняття

Момент завірусився в мережі

Фото з "дідом-шпигуном" завірусилося у мережі. Про це повідомляє "Телеграф".

Літній уболівальник на ЧС-2026 знайшов собі заняття на трибунах/Фото: threads.com/@aniiortiz_25

В основному користувачі поставилися до фото з гумором. У мережі наголосили, що "лев може втратити зуби, але ніколи не втратить свій інстинкт".

Нагадаємо, подібний інцидент стався нещодавно в Україні. Депутат Ірпінської міської ради Валерій Степанюк попався на фотографуванні сідниць своїх колег. За цією справою його зняли під час виконання гімну України.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. Всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.