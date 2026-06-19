Африканські фанатки підкорили серця на ЧС-2026 (фото)

Дівчата блиснули красою на головному святі футболу

На чемпіонаті світу з футболу-2026 прогриміли матчі 1 туру. Одразу кілька африканських команд проявили себе на полі, а їхні вболівальниці вразили своєю красою весь світ.

Що потрібно знати

Африканські збірні стартували на ЧС-2026

Вболівальниці з Африки стали зірками мережі

Мундіаль проходить у Мексиці, США та Канаді

У threads набирає популярності публікація про африканських фанаток ЧС-2026. Дівчата з Кабо-Верде, Алжиру, Сенегалу та ДР Конго підкорили серця любителів футболу.

Африканські вболівальниці ЧС-2026/Фото: threads.com/@luchalibreonline

Користувачі масово захоплюються красою фанаток. Особливо їх вразила вболівальниця із ДР Конго.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.