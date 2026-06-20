Українки не знаються на футболі? Геніальний жарт про ЧС-2026
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Тренер збірної США завірусився в українському сегменті Інтернету
Власниця Академії StudyRoom, викладачка англійської мови з України Алла Лавренюк поділилася чудовим жартом про жінок та їх футбольні пізнання. Дівчина торкнулася теми зовнішності головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно на чемпіонаті світу з футболу.
Що потрібно знати
- США обіграли Австралію — 2:0
- Почеттіно потрапив у тренди українського Інтернету
- Тренер американської збірної схожий на відомого актора
Відповідний пост Алла опублікувала у своєму мікроблозі в threads. Вона також поділилася невеликим відео з Почеттіно у кадрі.
Не розумію, чому хтось думає, що дівчата не знаються на футболі. Кожна дівчина знає, що збірну США тренує Рассел Кроу.
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На відео Маурісіо дуже схожий на новозеландського актора та режисера Рассела Кроу, знаменитого по фільму "Гладіатор" (2000 рік). Жарт потрапив у тренди соцмережі, користувачі масового коментують його. Деякі зазначили, що Почеттіно також схожий на волонтера Сергія Притулу.
Відеоогляд матчу США — Австралія. Відео надане Megogo.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.