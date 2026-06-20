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Українки не знаються на футболі? Геніальний жарт про ЧС-2026

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Маурісіо Почеттіно Новина оновлена 20 червня 2026, 16:57
Маурісіо Почеттіно. Фото Getty Images

Тренер збірної США завірусився в українському сегменті Інтернету

Власниця Академії StudyRoom, викладачка англійської мови з України Алла Лавренюк поділилася чудовим жартом про жінок та їх футбольні пізнання. Дівчина торкнулася теми зовнішності головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно на чемпіонаті світу з футболу.

Що потрібно знати

  • США обіграли Австралію — 2:0
  • Почеттіно потрапив у тренди українського Інтернету
  • Тренер американської збірної схожий на відомого актора

Відповідний пост Алла опублікувала у своєму мікроблозі в threads. Вона також поділилася невеликим відео з Почеттіно у кадрі.

Не розумію, чому хтось думає, що дівчата не знаються на футболі. Кожна дівчина знає, що збірну США тренує Рассел Кроу.

Алла Лавренюк

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На відео Маурісіо дуже схожий на новозеландського актора та режисера Рассела Кроу, знаменитого по фільму "Гладіатор" (2000 рік). Жарт потрапив у тренди соцмережі, користувачі масового коментують його. Деякі зазначили, що Почеттіно також схожий на волонтера Сергія Притулу.

Рассел Кроу у 2016 році
Рассел Кроу у 2016 році/Фото: Getty Images
Сергій Притула
Сергій Притула/Фото: t.me/serhiyprytula

Відеоогляд матчу США — Австралія. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.

Теги:
#Футбол #Збірна США #Збірна Австралії #ЧС-2026