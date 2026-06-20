Українки не знаються на футболі? Геніальний жарт про ЧС-2026

Тренер збірної США завірусився в українському сегменті Інтернету

Власниця Академії StudyRoom, викладачка англійської мови з України Алла Лавренюк поділилася чудовим жартом про жінок та їх футбольні пізнання. Дівчина торкнулася теми зовнішності головного тренера збірної США Маурісіо Почеттіно на чемпіонаті світу з футболу.

Що потрібно знати

США обіграли Австралію — 2:0

Почеттіно потрапив у тренди українського Інтернету

Тренер американської збірної схожий на відомого актора

Відповідний пост Алла опублікувала у своєму мікроблозі в threads. Вона також поділилася невеликим відео з Почеттіно у кадрі.

Не розумію, чому хтось думає, що дівчата не знаються на футболі. Кожна дівчина знає, що збірну США тренує Рассел Кроу. Алла Лавренюк

На відео Маурісіо дуже схожий на новозеландського актора та режисера Рассела Кроу, знаменитого по фільму "Гладіатор" (2000 рік). Жарт потрапив у тренди соцмережі, користувачі масового коментують його. Деякі зазначили, що Почеттіно також схожий на волонтера Сергія Притулу.

Рассел Кроу у 2016 році/Фото: Getty Images

Сергій Притула/Фото: t.me/serhiyprytula

Відеоогляд матчу США — Австралія. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.