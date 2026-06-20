Матч ЧС-2026 увійшов в історію: у футболі дебютували 2 нові правила (відео)

Футболісти ледь не стали антигероями зустрічі, забувши про нові правила

На чемпіонаті світу з футболу-2026 дебютувало "правило Вінісіуса", а також ще одна дисциплінарна норма. Це сталося у грі 2-го туру групового етапу Туреччина — Парагвай.

Що потрібно знати

Туреччина програла Парагваю — 0:1

На ЧС-2026 відбулося перше вилучення за правилом "Вінісіуса"

Парагвай став жертвою ще одного футбольного закону

Від нововведень постраждала команда Парагваю. Про це повідомляє "Телеграф".

Наприкінці першого тайму гравець парагвайців Мігель Анхель Альмірон отримав пряму червону картку за те, що прикрив свій рот під час суперечки із суперником. Це правило з’явилося у футболі після скандалу із зіркою "Реала" та збірної Бразилії Вінісусом Жуніором. Бразилець у матчі Ліги чемпіонів звинуватив півзахисника "Бенфіки" Джанлуку Престіанні у расистських образах. Образливу фразу аргентинець нібито сказав, прикриваючи рота футболкою. У підсумку у футболі екстрено запровадили нове правило, яке забороняє прикривати рота в розмовах з опонентами.

Крім того, парагвайці деякий час грали вдев’ятьох. На 66-й хвилині збірна Парагваю робила заміну понад 10 секунд, через що арбітр застосував тимчасове видалення гравця, що довго йшов з поля. Це нововведення покликане боротися із затягуванням часу у футболі. У результаті номінальні гості дочекалися, доки гру було зупинено знову, і заміну було виконано.

Відеоогляд матчу Туреччина — Парагвай. Відео надане Megogo.

Момент з видаленням дивитись з 03:11

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.