Мила та тендітна: арбітриня стала зіркою ЧС-2026 (фото)

Гру ЧС-2026 призупинили через травму рефері

Мексиканська футбольна суддя Катя Іцель Гарсія прославилася на весь світ під час чемпіонату світу з футболу. Вона працювала 4-м арбітром на грі другого туру групового етапу США — Австралія.

Що потрібно знати

США обіграли Австралію — 2:0

Головному арбітру зустрічі стало погано під час гри

На допомогу до колеги прибігла Катя, яка стала героїнею в Інтернеті

Під час матчу головному судді поєдинку Феліксу Цваєру (Німеччина) знадобилася допомога. Саме Катя доставила "ліки" для свого колеги, викликавши захоплення у мережі.

У компенсований до другого тайму час Цваєр опинився на газоні. Річ у тім, що в арбітра через велике навантаження звело ногу. На допомогу до нього прийшли гравець збірної США та четверта суддя.

Катя доставила своєму колезі розсіл від маринованих огірків. Річ у тому, що оцтова кислота стимулює рецептори в роті, які посилають потужний сигнал в мозок, що допомагає миттєво розслабити затиснутий м’яз. Момент завірусився в мережі, а мила і тендітна арбітриня стала відомою на весь світ.

Довідка: Катя Іцель Гарсія – перша мексиканська арбітриня на чоловічих Мундіалях. Вона успішно відсудила матчі жіночого ЧС-2023 в Австралії та Новій Зеландії, а також працювала на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. У березні 2024 року стала першою за 20 років жінкою, якій довірили судити матч найвищого чоловічого дивізіону Мексики. Катя має вищу освіту за спеціальністю "політолог", закінчила престижний Національний автономний університет Мексики. За її життям в Instagram стежать понад 500 тисяч підписників.

Катя Іцель Гарсія/Фото: Getty Images

Катя Іцель Гарсія/Фото: Getty Images

Катя Іцель Гарсія/Фото: Getty Images

Катя Іцель Гарсія/Фото: Getty Images

Відеоогляд матчу США — Австралія. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.