Головна зірка ЧС-2026 виявився любителем Росії

Відомий голкіпер розгляне пропозиції з країни-агресора

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья розгляне пропозицію з Росії, якщо така надійде після чемпіонату світу з футболу-2026. Агент футболіста Аділсон дос Сантос да Круз назвав РФ країною, яка "виховує чудових воротарів".

Що потрібно знати

Возінья може стати гравцем російського клубу

Футболіст розгляне таку можливість

Воротар став знаменитим після гри з Іспанією

Відповідний коментар агента наводить odds.ru. За його словами, його підопічний може стати частиною серйозного російського проєкту.

Возінья відкритий для можливостей, які відповідають його спортивним амбіціям та особистим цінностям. Росія має сильні футбольні традиції, пристрасних уболівальників та історію виховання відмінних воротарів. На даному етапі наша увага зосереджена на чемпіонаті світу, але ми завжди готові вислухати серйозні спортивні проєкти, ігрові чи майбутні тренерські можливості. Аділсон дос Сантос да Круз

Возінья — один із найстарших гравців на чемпіонаті світу-2026, йому 40 років. Наразі він грає за португальський клуб "Шавеш", який виступає у другій лізі. Ба більше, він другий кіпер у команді та зіграв 19 матчів у минулому клубному сезоні.

Кіпер прославився завдяки тому, що відстояв на нуль у грі проти Іспанії на ЧС-2026. Воротар став інтернет-феноменом — кількість його підписників за кілька днів після гри збільшилася з 50 тисяч до 14,5 млн. Додамо, що страж воріт публічно не висловлювався про війну в Україні.

Відеоогляд матчу Іспанія — Кабо-Верде. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.