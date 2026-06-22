Що трапилося з Неймаром? Фото ноги футболіста стало гарячою темою для обговорення

Бразилець заплатив здоров’ям за популярність

У мережі завірусилося фото коліна бразильського футболіста Неймара. Атакувальний півзахисник зараз перебуває на чемпіонаті світу з футболу, щоправда, без ігрової практики.

Що потрібно знати

34-річний Неймар потрапив до складу збірної Бразилії на ЧС-2026

У мережі обговорюють фото коліна бразильця

Сам бразилець поки не грає через травму

На знімку показано, як нога Неймара відрізняється від ніг "звичайного футболіста". Про це повідомляє "Телеграф".

Nothing but respect for this warrior.



The world sees the skills, but the scars tell the real story. Through pain, injuries, and setbacks, Neymar never stopped fighting. pic.twitter.com/ouFYsNBNrs — CHIMAOBI 🐅 (@chimaobi_saint) June 19, 2026

Фото породило суперечки в Інтернеті, його активно обговорюють любителі футболу і не лише. Частина користувачів вважають, що Неймар не мав отримувати виклик до збірної Бразилії, а спокійно відпочивати на заслуженій пенсії. Інші зазначають, що зірковий бразилець не сказав свого останнього слова на Мундіалі.

Зазначимо, бразилець переніс кілька тяжких травм, включаючи розриви зв’язок коліна. Після розриву передньої хрестоподібної зв’язки та меніска лівого коліна футболіст пропустив близько 10 місяців. Попри постійні болі в коліні під час тренувань, гравець повернувся на найвищий рівень та отримав виклик на ЧС-2026 у складі збірної. На цей час Неймар відновлюється від м’язової травми литкового м’яза, отриманої в травні. Через це він пропускає стартові ігри Мундіалю.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.