Что случилось с Неймаром? Фото ноги футболиста стало горячей темой для обсуждения

Бразилец заплатил здоровьем за популярность

В сети завирусилось фото колена бразильского футболиста Неймара. Атакующий полузащитник сейчас находится на чемпионате мира по футболу, правда, без игровой практики.

Что нужно знать

34-летний Неймар попал в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026

В сети обсуждают фото колена бразильца

Сам бразилец пока не играет из-за травмы

На снимке показано, как нога Неймара отличается от ног "обычного футболиста". Об этом сообщает "Телеграф".

Nothing but respect for this warrior.



The world sees the skills, but the scars tell the real story. Through pain, injuries, and setbacks, Neymar never stopped fighting. pic.twitter.com/ouFYsNBNrs — CHIMAOBI 🐅 (@chimaobi_saint) June 19, 2026

Фото породило споры в Интернете, его активно обсуждают любители футбола и не только. Часть пользователей считают, что Неймар не должен был получать вызов в сборную Бразилии, а спокойно отдыхать на заслуженной пенсии. Другие отмечают, что звездный бразилец не сказал своего последнего слова на Мундиале.

Отметим, бразилец перенес несколько тяжелых травм, включая разрывы связок колена. После разрыва передней крестообразной связки и мениска левого колена футболист пропустил около 10 месяцев. Несмотря на постоянные боли в колене во время тренировок, игрок вернулся на высший уровень и получил вызов на ЧМ-2026 в составе сборной. На данный момент Неймар восстанавливается от мышечной травмы икроножной мышцы, полученной в мае. Из-за этого он пропускает стартовые игры Мундиаля.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.