Українка почистила часник і знайшла дещо несподіване: що виявилося всередині (фото)

Усередині ховалася несподіванка

Звичайне чищення часнику перетворилося на справжню загадку для українки Анни Вашчук. Дівчина поділилася у Threads незвичною знахідкою, яка здивувала не лише її, а й десятки користувачів мережі.

Під час чищення однієї головки часнику Анна помітила, що зубчики мають різний колір: одні були традиційного світло-молочного відтінку, тоді як інші — яскраво-жовті. На опублікованому фото видно, що жовті зубчики настільки незвичні, що більше нагадують маленькі мандаринки.

"Чищу часник, і тут такий нежданчик. Що з ним не так? Це все з однієї головки, але різні зубчики. Вперше з таким стикаюсь", — написала Анна.

У коментарях українці одразу взялися жартувати: "Сталося заборонене кохання між часником та мандарином 🙃", "Я чесночина, ти чесночина, звідки у нас взявся мандарин 😭", "Це желєйний", "Це мандаринка, спробуйте", "Це вставні золоті ЗУБчики💅".

Втім, один із користувачів пояснив, що жовті зубчики — це не новий сорт. За його словами, явище називається "восковий розпад" (waxy breakdown). Воно виникає через нестачу повітря та надто високу температуру під час вирощування. Такий зубчик не є отруйним, однак має неприємну консистенцію, тому його радять викинути, а сусідні — можна спокійно їсти.

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