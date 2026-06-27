Украинка почистила чеснок и нашла кое-что неожиданное: что оказалось внутри (фото)

Внутри скрывалась неожиданность

Обычная чистка чеснока превратилась в настоящую загадку для украинки Анны Вашчук. Девушка поделилась в Threads необычной находкой, которая удивила не только ее, но и десятки пользователей сети.

При чистке одной головки чеснока Анна заметила, что зубчики имеют разный цвет: одни были традиционного светло-молочного оттенка, в то время как другие — ярко-желтые. На опубликованном фото видно, что желтые зубчики настолько необычны, что больше напоминают маленькие мандаринки.

"Чищу чеснок, и здесь такой нежданчик. Что с ним не так? Это все из одной головки, но разные зубчики. Впервые с таким сталкиваюсь", — написала Анна.

В комментариях украинцы сразу принялись шутить: "Случилась запретная любовь между чесноком и мандарином 🙃", "Я чесночина, ты чесночина, откуда у нас взялся мандарин 😭", "Это желейный", "Это мандаринка, попробуйте", "Это вставные золотые ЗУБчики 💅".

Впрочем, один из пользователей объяснил, что желтые зубчики – это не новый сорт. По его словам, явление называется "восковой распад" (waxy breakdown). Оно возникает из-за нехватки воздуха и слишком высокой температуры во время выращивания. Такой зубчик не ядовит, однако имеет неприятную консистенцию, поэтому его советуют выбросить, а соседние — можно спокойно есть.

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