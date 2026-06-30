Мощность одной лампочки: сколько энергии можно получить, если поймать молнию

Мощный электрический разряд длится всего доли секунды

Линейная молния, которую чаще всего можно наблюдать при разряде на землю, мощная, но длится совсем мало — меньше секунды. Потому, если "поймать" её энергию, её хватит только на час работы обычной лампочки.

Об этом "Телеграфу" рассказал метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг.

По его словам, средняя протяженность молнии, которая ударяет в землю, — несколько километров. При этом сам канал молнии имеет толщину всего 15–20 сантиметров. А вот максимальные значения силы тока могут достигать нескольких сотен килоампер — это примерно в десятки тысяч раз сильнее, чем ток в обычной домашней розетке.

Продолжительность молнии в среднем составляет всего 0,2 секунды, а максимальное значение, полученное путем специальных измерений, достигает 1,5 секунды. При этом продолжительность именно разряда является очень коротким мгновением, которое измеряется микросекундами. Шпиг акцентирует, что это очень кратковременное явление. Но при этом максимальная мгновенная мощность молнии может достичь значений миллиона киловатт – это как если бы одновременно работали сотни тысяч электрочайников или десятки тысяч генераторов.

"Но, как я уже отметил, маленькая длидельность. То есть даже в кругу ученых, занимающихся физикой атмосферы, физикой облаков, долгое время были попытки исследования вопроса получения энергии путем специальных устройств, которые позволили бы поймать такую ​​молнию. Но так как короткая продолжительность, то количество энергии одной молнии хватит всего лишь для того, чтобы питать в течение одного часа электрический прибор мощностью всего в 150 ватт", — отметил эксперт.

Он добавил, что речь может идти, например, о мощной лампочке.

Таким образом, одна молния почти не пригодна для "сбора энергии" из-за слишком короткой продолжительности разряда, отсутствия технологий для мгновенного приема такой колоссальной энергии и нерегулярности явления.

Линейная молния. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что метеоролог назвал вещь, которая превращает человека в мишень для молнии.