Жовтіють листя у огірків: 5 прихованих причин, про які забувають дачники
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Огірки — одна з найпопулярніших і найулюбленіших овочевих культур. І чим більше задоволення вони приносять, тим образніше часом буває городнику побачити жовтіє огіркове листя. Як таке трапляється і чому? Спробуємо розібратися.
Огірки, що ростуть, з якими все в порядку, повинні мати листя і пагони зеленого кольору. Причому за наявності достатньої кількості азоту в грунті цей колір набуває насиченого смарагдового відтінку. Але раптом ви побачили, що найнижче листя спочатку жовтіє по краю, потім повністю стає жовтим з переходом до коричневих тонів. Що таке?
5 причин, чому жовтіє листя у огірків:
- Ви поливали занадто холодною водою нижче 20 градусів. Так, огірки — теплолюбні, ніжні, і вони гостро реагують на подібні коливання температури. Щоб не було проблем, поливаємо огірки теплою водою не нижче ніж 23 градуси. Найкращий варіант: відстійна та нагріта на сонці вода.
- Дефіцит корисних речовин. Якщо не вистачає азоту, жовтіє нижнє листя, а якщо калію — жовтіє край листя на всій рослині. Оптимально підгодувати огірки комплексними добривами за формулою 1 грам на 1 літр води (підживлення проводимо по политому грунту).
- Грибкові захворювання, наприклад пероноспороз. Можна використовувати біопрепарати, наприклад, триходерму, ізокуру, а можна скористатися фунгіцидами типу Квадріса.
- Шкідники. Можливі проблеми із шкідливими комахами, наприклад, павутинним кліщем. Найнешкідливіший спосіб — обмити листя розчином господарського мила. Але якщо йдеться про велику площу ураження, вам не обійтися без особливих засобів під назвою акарициди.
- Найбанальніша причина — старіння, яке настає особливо швидко в період посухи. У цьому випадку вам залишається тільки обривати жовте листя, щоб заощадити сили рослини на залишковий урожай.
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