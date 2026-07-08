Желтеют листья у огурцов: 5 скрытых причин, о которых забывают дачники

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Огурцы — одна из самых популярных и любимых овощных культур. И чем больше удовольствия они приносят, тем обиднее порой бывает огороднику при виде желтеющих огуречных листьев. Как такое происходит и почему? Попробуем разобраться.

Растущие огурцы, с которыми все в порядке, должны иметь листья и побеги зеленого цвета. Причем при наличии достаточного количества азота в грунте этот цвет приобретает насыщенный изумрудный оттенок. Но вдруг вы увидели, что самые нижние листья сначала желтеют по краю, потом полностью становятся желтыми с переходом к коричневым тонам. Что это такое?

5 причин, почему желтеют листья у огурцов:

Почему желтеют огурцы. Инфографика подготовлена ​​с помощью ИИ

Вы поливали слишком холодной водой, ниже 20 градусов. Да, огурцы — создания теплолюбивые, нежные, и они остро реагируют на подобные колебания температуры. Чтобы не было проблем, поливаем огурцы теплой водой не ниже 23 градусов. Наилучший вариант: отстоянная и нагретая на солнце вода. Дефицит полезных веществ. Если не хватает азота, желтеют нижние листья, а если калия — желтеет край листьев на всем растении. Оптимально подкормить огурцы комплексными удобрениями по формуле 1 грамм на 1 литр воды (подкормки проводим по политому грунту). Грибковые заболевания, например пероноспороз. Можно использовать биопрепараты, например, триходерму, Изокур, а можно воспользоваться фунгицидами типа Квадриса. Вредители. Возможны проблемы с вредными насекомыми, например, паутинным клещом. Самый безвредный способ — обмыть листья раствором хозяйственного мыла. Но если речь идет о большом поражении, вам не обойтись без особых средств под названием акарициды. Самая банальная причина — старение, которое наступает особенно быстро в период засухи. В этом случае вам остается только обрывать желтеющие листья, чтобы сэкономить силы растения на остаточный урожай.

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