Наче щойно з магазину: як повернути білий колір улюбленій футболці

Простий метод не займе багато часу

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Білі футболки та сорочки часто втрачають свій вигляд через жовті плями, які з’являються під пахвами, на комірі чи рукавах. Причиною стають не лише піт і спека, а й реакція шкіри з дезодорантами, сонцезахисними кремами та іншими засобами догляду.

Багато хто намагається врятувати одяг за допомогою сильних відбілювачів або просто відкладає улюблені речі. Однак є простіші способи, які допомагають повернути білий колір без тривалого тертя та складного догляду. Про нього написали в "Dnevno".

Один із ефективних методів — попереднє замочування перед пранням. Для цього у теплу воду додають засіб для виведення плям, після чого одяг залишають на кілька годин. Важливо, щоб вода була не гарячою — оптимально використовувати температуру до 40 градусів. Після замочування речі перуть у звичайному режимі.

Як відбилити білу футболку. Фото: Телеграф

Як запобігти появі плям

Експерти пояснюють, що жовті сліди на білому одязі з’являються через хімічну реакцію між потом і компонентами косметичних засобів. Саме тому звичайного порошку не завжди достатньо для повного очищення.

Щоб уникнути появи плям, радять давати дезодоранту та сонцезахисному крему висохнути перед одяганням, прати білий одяг окремо від темного та не відкладати очищення плям надовго.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як відбілити білі кросівки.